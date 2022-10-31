Безопасность, связь и оптимизация — комплекс решений для бизнеса

Беспрерывно меняющейся рынок, большая скорость технологического развития и нововведений, постоянная многозадачность требуют современных подходов к организации бизнеса.

Оптимальным вариантом в постоянно меняющейся среде становится комплексный подход к решению бизнес-задач.

Группа компаний «Орион» предлагает решения для бизнеса, позволяющие оптимизировать энергозатратные бизнес-задачи. Это освобождает важные ресурсы для стратегического планирования и позволяет перенаправить менеджмент на более важные направления.

ГК «Орион» представляет три направления решений для бизнеса: системы безопасности, качественная связь и оптимизация бизнес-процессов.

Системы безопасности

Для обеспечения безопасности ГК «Орион» предлагает комплекс надежных методов защиты бизнеса:

Видеонаблюдение

Системы видеонаблюдения — базовая технология для обеспечения безопасности, позволяющая создать комфортные условия для сотрудников, сохранить имущество и само предприятие, а также существенно усилить контроль над производственными процессами.

Установка и обслуживание систем контроля доступа

Интеллектуальный контроль доступа: «умные» шлагбаумы, ворота и домофонные системы, позволяющие контролировать доступ на территории офисных зданий и бизнес-центров.

Установка и обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации

ОПС — это обширный набор программных и технических средств для своевременного предупреждения возгорания и несанкционированного проникновения на объект.

Охранный холдинг «Орион Гард»

Специалисты холдинга ведут круглосуточный мониторинг работоспособности всех систем безопасности на контролируемой территории и при необходимости принимают оперативные меры.

Связь

Качественная связь — инструмент для управления и масштабирования бизнеса. Это основа, требующая интеграции современного телекоммуникационного оборудования.

Интернет — неограниченные возможности для расширения бизнеса вне зависимости от направления. Скорость интернет-соединения от ГК «Орион» — до 1000 Мбит/с.

Виртуальная АТС — простой, практичный и экономный способ быстро наладить современную корпоративную связь. ВАТС, или IP-телефония — это услуга на базе технологий VoIP, с помощью которой может быть организована корпоративная телефонная сеть любой сложности.

Оптимизация бизнеса

Оптимизация — выбор наиболее эффективного решения, которое позволит сократить время на выполнение задач, а также существенно сократит затраты.

Решения, предлагаемые ГК «Орион»:

Установка и настройка программного обеспечения, диагностика сетей связи и их последующая модернизация с целью повышения эффективности и роста скорости интернет-соединения. Проектирование локальной сети, которая объединяет в себе всевозможные информационные ресурсы клиентов. Например, хорошо выстроенная локальная сеть способна объединить в единую систему телефонные линии, охранно-пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

Кроме работы с представителями бизнеса, ГК «Орион» активно развивается в сегменте физических лиц. Совместный тариф с МТС — одна из тенденций развития современного рынка связи по совместной деятельности федеральных и региональных операторов. Этот тариф позволяет абонентам экономить до 40% при одновременном подключении Интернета, ТВ и сотовой связи.