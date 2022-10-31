Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.10
61,53
61,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Безопасность, связь и оптимизация — комплекс решений для бизнеса

Безопасность, связь и оптимизация — комплекс решений для бизнеса
Иллюстрация: dom-automation.ru

Беспрерывно меняющейся рынок, большая скорость технологического развития и нововведений, постоянная многозадачность требуют современных подходов к организации бизнеса.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Оптимальным вариантом в постоянно меняющейся среде становится комплексный подход к решению бизнес-задач.

Группа компаний «Орион» предлагает решения для бизнеса, позволяющие оптимизировать энергозатратные бизнес-задачи. Это освобождает важные ресурсы для стратегического планирования и позволяет перенаправить менеджмент на более важные направления.

ГК «Орион» представляет три направления решений для бизнеса: системы безопасности, качественная связь и оптимизация бизнес-процессов.

Системы безопасности

Для обеспечения безопасности ГК «Орион» предлагает комплекс надежных методов защиты бизнеса:

Видеонаблюдение

Системы видеонаблюдения — базовая технология для обеспечения безопасности, позволяющая создать комфортные условия для сотрудников, сохранить имущество и само предприятие, а также существенно усилить контроль над производственными процессами.

Установка и обслуживание систем контроля доступа

Интеллектуальный контроль доступа: «умные» шлагбаумы, ворота и домофонные системы, позволяющие контролировать доступ на территории офисных зданий и бизнес-центров.

Установка и обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации

ОПС — это обширный набор программных и технических средств для своевременного предупреждения возгорания и несанкционированного проникновения на объект.

Охранный холдинг «Орион Гард»

Специалисты холдинга ведут круглосуточный мониторинг работоспособности всех систем безопасности на контролируемой территории и при необходимости принимают оперативные меры.

Связь

Качественная связь — инструмент для управления и масштабирования бизнеса. Это основа, требующая интеграции современного телекоммуникационного оборудования.

Интернет — неограниченные возможности для расширения бизнеса вне зависимости от направления. Скорость интернет-соединения от ГК «Орион» — до 1000 Мбит/с.

Виртуальная АТС — простой, практичный и экономный способ быстро наладить современную корпоративную связь. ВАТС, или IP-телефония — это услуга на базе технологий VoIP, с помощью которой может быть организована корпоративная телефонная сеть любой сложности.

Оптимизация бизнеса

Оптимизация — выбор наиболее эффективного решения, которое позволит сократить время на выполнение задач, а также существенно сократит затраты.

Решения, предлагаемые ГК «Орион»:

  1. Установка и настройка программного обеспечения, диагностика сетей связи и их последующая модернизация с целью повышения эффективности и роста скорости интернет-соединения.
  2. Проектирование локальной сети, которая объединяет в себе всевозможные информационные ресурсы клиентов. Например, хорошо выстроенная локальная сеть способна объединить в единую систему телефонные линии, охранно-пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

Кроме работы с представителями бизнеса, ГК «Орион» активно развивается в сегменте физических лиц. Совместный тариф с МТС — одна из тенденций развития современного рынка связи по совместной деятельности федеральных и региональных операторов. Этот тариф позволяет абонентам экономить до 40% при одновременном подключении Интернета, ТВ и сотовой связи.

Безопасность, связь и оптимизация — комплекс решений для бизнеса 1

 

 

 

 

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске в «Планете» открылся магазин бытовой техники HaierВ Красноярске в «Планете» открылся магазин бытовой техники Haier
  • Goldman просит за производственно-складскую базу 150 млнGoldman просит за производственно-складскую базу 150 млн
  • В Емельяновском районе разрешат строить вблизи аэропортаВ Емельяновском районе разрешат строить вблизи аэропорта
  • «МегаФону» в Хакасии и Туве назначили нового директора«МегаФону» в Хакасии и Туве назначили нового директора
  • Компании из Красноярского края взяли три награды конкурса «Экспортёр года»Компании из Красноярского края взяли три награды конкурса «Экспортёр года»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.