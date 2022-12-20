Красноярский край активно выбирают для совмещения командировок и отдыха
Красноярский край вошел в число регионов, где востребованы bleisure-путешествия, то есть деловые поездки, совмещенных с отдыхом. К такому выводу пришли аналитики сервиса Bronevik.com.
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