Красноярский край активно выбирают для совмещения командировок и отдыха

Красноярский край вошел в число регионов, где востребованы bleisure-путешествия, то есть деловые поездки, совмещенных с отдыхом. К такому выводу пришли аналитики сервиса Bronevik.com.

По их данным, каждое десятое корпоративное бронирование отеля по России (11%) этой осенью оформлялось с добавлением выходных дней. При этом в 20 % случаев те, кто ехал по работе в Красноярский край, присоединяли выходные к командировочным дням. Также в список регионов, где оказались популярны bleisure-путешествий, вошли Якутия (24%), Ямало-Ненецкий автономный округ (22%), Забайкальский край (21%), Иркутская область (20%) и Тыва (20%). В первую десятку также вошли Амурская (19%) и Магаданская области (19%), Хабаровский край (17%) и Ханты-Мансийский автономный округ (17%).

При этом популярные «отпускные» направления не попали в этот список. Так, в Москве на короткий отдых после командировки остаются лишь в 11% случаев, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – в 10%.