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Красноярский край активно выбирают для совмещения командировок и отдыха

Красноярский край активно выбирают для совмещения командировок и отдыха
Иллюстрация: ru.freepik.com

Красноярский край вошел в число регионов, где востребованы bleisure-путешествия, то есть деловые поездки, совмещенных с отдыхом. К такому выводу пришли аналитики сервиса Bronevik.com.

#НОВОСТИ
По их данным, каждое десятое корпоративное бронирование отеля по России (11%) этой осенью оформлялось с добавлением выходных дней. При этом в 20 % случаев те, кто ехал по работе в Красноярский край, присоединяли выходные к командировочным дням. Также в список регионов, где оказались популярны bleisure-путешествий, вошли Якутия (24%), Ямало-Ненецкий автономный округ (22%), Забайкальский край (21%), Иркутская область (20%) и Тыва (20%). В первую десятку также вошли Амурская (19%) и Магаданская области (19%), Хабаровский край (17%) и Ханты-Мансийский автономный округ (17%).
 
При этом популярные «отпускные» направления не попали в этот список. Так, в Москве на короткий отдых после командировки остаются лишь в 11% случаев, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – в 10%. 

Справка

 
Bronevik.com — российская система бронирования отелей, основанная в 2008 году. Является одним из лидеров рынка онлайн-бронирования отелей и жилья в России. С июля 2022 года входит в МТС Travel, дочернюю компанию ПАО «МТС».
 

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Стоимость номера в отеле города по итогу года оказалась ниже, чем в среднем по стране.

 

Автор: Петр Савельев
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