Проживание в отелях Красноярска подорожало на 4%

Стоимость номера в отеле города по итогу года оказалась ниже, чем в среднем по стране.

Средняя стоимость проживания в отеле Красноярска в 2022 составила 4 121 рубль в сутки, что на 4% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликовала компания МТС, на основе информации сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com (имеет прямые контракты с более чем 50 тыс. объектов размещения по России).

По данным компании, Красноярск в этом году попал в десятку российских городов, которые наиболее популярны у туристов. На их долю пришлась примерно треть всех бронирований. Также в этом списке Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Иркутск.

Рост популярности бронирований в городах из первой десятки самых популярных туристических направлений отражает тренд на путешествия внутри страны. Путешественники все чаще выбирают города-миллионники с популярными точками притяжения туристов», — прокомментировал результаты исследования директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Примечательно, что в среднем по России стоимость проживания в отеле за год выросла существенно больше, чем в Красноярске — на 10%. По итогу она составила 4 300 рублей в сутки. При этом 40% всех бронирований пришлось на трехзвездочные отели, цена номера в которых в среднем составляет 3 900 рублей в сутки.

Самые дорогие номера в 2022 были в Сочи — 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее.

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