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«Бобровый лог» стал лучшим городским горнолыжным курортом России

«Бобровый лог» стал лучшим городским горнолыжным курортом России
Иллюстрация: Бобровый Лог

«Бобровый лог» признан лучшим городским горнолыжным курортом России. Фанпарк стал обладателем ежегодной премии Ski Business Awards.

#НОВОСТИ
Церемония вручения проходила в Сочи в рамках Международного форума «Горы.Туризм.Бизнес.». Победителей премии традиционно выбирают по итогам голосования среди экспертов туристического бизнеса и посетителей специального сайта. Опросы проходят с августа по ноябрь. Сама премия проводится с 2013. 
Это огромная заслуга каждого члена команды! Поздравляю коллектив «Бобрового лога», партнёров и всех гостей с получением отраслевой премии «Лучший городской горнолыжный курорт»! – прокомментировал руководитель Фанпарка «Бобровый лог» Константин Нестеров.

Справка

 
Фанпарк «Бобровый лог» — крупный спортивно-развлекательный комплекс Красноярска, расположен в рекреационной зоне на границе с Государственным заповедником «Столбы», в 20 минутах езды от центра города Красноярска. Спорткомплекс работает круглый год. Зимой это горнолыжный курорт, а летом — территория активного отдыха.
 
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Автор: Петр Савельев
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