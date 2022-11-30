«Красноярские столбы» пошли на рекорд

Турпоток национального парка в этом году может оказаться самым большим за всю историю.

«Красноярские столбы» по итогу 2022 могут побить рекорд посещаемости. Об этом сообщил «Вестник АТОР», со ссылкой на выступление и.о. зам. директора по экологическому просвещению и познавательному туризму нацпарка Светланы Юшковой на конференции «И селу, и городу», которая недавно проходила в Сочи.

Предыдущий рекорд посещаемости «Столбов» был зафиксирован в 2019 году — тогда нацпарк посетило 1,131 млн гостей.

С января по середину ноября 2022 в нацпарке уже побывали 940 тыс. посетителей. С учетом высокого спроса, годовые показатели, по нашим прогнозам, могут превысить объемы допандемийного года», — рассказала Юшкова.

Национальный парк «Красноярские столбы» входит в тройку самых посещаемых ООПТ в России. 75% посетителей парка — это местные жители.

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