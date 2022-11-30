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«Красноярские столбы» пошли на рекорд

«Красноярские столбы» пошли на рекорд
Иллюстрация: vk.com/npkrasstolby

Турпоток национального парка в этом году может оказаться самым большим за всю историю.

#НОВОСТИ

«Красноярские столбы» по итогу 2022 могут побить рекорд посещаемости. Об этом сообщил «Вестник АТОР», со ссылкой на выступление и.о. зам. директора по экологическому просвещению и познавательному туризму нацпарка Светланы Юшковой на конференции «И селу, и городу», которая недавно проходила в Сочи.

Предыдущий рекорд посещаемости «Столбов» был зафиксирован в 2019 году — тогда нацпарк посетило 1,131 млн гостей.

С января по середину ноября 2022 в нацпарке уже побывали 940 тыс. посетителей. С учетом высокого спроса, годовые показатели, по нашим прогнозам, могут превысить объемы допандемийного года», — рассказала Юшкова.

Национальный парк «Красноярские столбы» входит в тройку самых посещаемых ООПТ в России. 75% посетителей парка — это местные жители. 

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Автор: Петр Савельев
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