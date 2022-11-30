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Красноярцам показали первую серию сериала о золотой лихорадке в крае

Красноярцам показали первую серию сериала о золотой лихорадке в крае
Автор фото: Нина Паршина. Иллюстрация: "Енисей кино"

Сериал снимали в Красноярском крае в этом году. Он посвящен 200-летию образования Енисейской губернии.

#НОВОСТИ

В Красноярске состоялся предпремьерный показ первой серии исторической драмы «Красный Яр», которая снималась в Красноярском крае.

Это восьмисерийный сериал о золотой лихорадке середины XIX века, развернувшейся в крае. В фильме соединены две эпохи: историческая (1860-е годы) и современная (2020-е годы). Снимала его кинокомпания «Триикс Медиа». Режиссер — Михаил Вассербаум.

В написании сценария принимали участие историки и краеведы Красноярского края. С подбором локаций и актеров группе помогали специалисты «Енисей Кино». Также поддержку оказали губернатор Красноярского края, Министерство культуры региона, компания «Полюс» и Сибирский институт развития креативных индустрий.

Съемки проходили в Минусинске, Дивногорске, Шушенском, Красноярске, в национальном парке «Красноярские Столбы», в экопарке «Гремячая грива» и т.д. — всего 30 краевых локаций.

Премьера сериала «Красный Яр» состоится на одном из федеральных каналов — каком именно и когда, пока не сообщается.

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Автор: Петр Савельев
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