Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.10
61,59
60,10
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске на парковках около «Гремячей гривы» и «Столбов» появятся электронные табло

В Красноярске на парковках около «Гремячей гривы» и «Столбов» появятся электронные табло
Иллюстрация: admkrsk.ru

Парковки возле популярных туристических мест оборудуют электронными табло. На них будут показывать, сколько свободных мест есть на стоянке.

#НОВОСТИ
Сейчас в тестовом режиме электронное табло начало работать около парковки в районе Николаевской сопки. По информации департамента городского хозяйства, такие табло также появятся в районе эко-парка «Гремячья грива», возле Восточного и Центрального входов в нацпарк «Столбы», на подходах к лестнице на Торгашинском хребте. В мэрии рассчитывают, что таким способом смогут бороться с хаотичной парковкой. 
Водители, особенно те, кто приезжают к середине дня, не заезжают на специально оборудованные парковочные площадки, так как уверены, что там не будет свободных мест. Табло помогут ликвидировать эти неудобства», — отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства.
Кроме того, на этих парковках планируют установить видеонаблюдение. Сейчас для этих работ ищут подрядчика. Ожидается, что видеонаблюдение заработает до конца года.
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае ввели режим базовой готовностиВ Красноярском крае ввели режим базовой готовности
  • В Красноярском крае темпы строительства жилья выросли на 35%В Красноярском крае темпы строительства жилья выросли на 35%
  • Основатели «Урарту» откроют кафе и бар на ПавловаОснователи «Урарту» откроют кафе и бар на Павлова
  • В Красноярске появилась Ассоциация PR-специалистовВ Красноярске появилась Ассоциация PR-специалистов
  • Новый ЖК от «СМ.СИТИ» построят в Советском районе КрасноярскаНовый ЖК от «СМ.СИТИ» построят в Советском районе Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.