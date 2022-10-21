В Красноярске на парковках около «Гремячей гривы» и «Столбов» появятся электронные табло

Парковки возле популярных туристических мест оборудуют электронными табло. На них будут показывать, сколько свободных мест есть на стоянке.

Сейчас в тестовом режиме электронное табло начало работать около парковки в районе Николаевской сопки. По информации департамента городского хозяйства , такие табло также появятся в районе эко-парка «Гремячья грива», возле Восточного и Центрального входов в нацпарк «Столбы», на подходах к лестнице на Торгашинском хребте. В мэрии рассчитывают, что таким способом смогут бороться с хаотичной парковкой.

Водители, особенно те, кто приезжают к середине дня, не заезжают на специально оборудованные парковочные площадки, так как уверены, что там не будет свободных мест. Табло помогут ликвидировать эти неудобства», — отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Кроме того, на этих парковках планируют установить видеонаблюдение. Сейчас для этих работ ищут подрядчика. Ожидается, что видеонаблюдение заработает до конца года.

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