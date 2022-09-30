Ремонт бесплатной парковки в аэропорту Красноярска продлится до конца октября

В международном аэропорту Красноярск продолжается ремонт на парковке Р6. Сейчас въезд и выезд на парковку заблокирован.

Это единственный бесплатный паркинг в воздушной гавани. Как уточнили DK.RU в пресс-службе аэропорта, работы продлятся до конца октября. Пока машины можно оставлять на других парковках, но длительное пребывание там платное.

Ранее сообщалось, что после ремонта парковка, возможна, станет частично платной. Для этого там устанавливают парковочное оборудование. Этот вопрос еще решается. Окончательной информации о том, на сколько часов можно будет оставлять машину без оплаты, пока нет.

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