Парковка у «Кванта» перестанет быть бесплатной

Час стоянки будет стоить недорого. Платить можно будет разными способами.

После окончания ремонта и благоустройства ул. Красной Армии, парковка на ней станет платной. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

Улица Красной Армии — одна из самых проблемных в центре города в плане парковки автомобилей. Чтобы обеспечить возможность стоянки автомобилей для всех горожан, на ней появится многоуровневая парковка и платные места для стоянки автомобилей», — сказали в департаменте горхозяйства.

Бесплатные места здесь также будут предусмотрены, но лишь для людей с ограниченными возможностями здоровья (всего их будет 18). Остальным придется платить 30 рублей в час.

Сделать это можно будет банковской картой через паркомат, а также с помощью телефонного звонка или мобильного приложения. Также предусмотрена оплата через сайт оператора парковки. Получив электронные данные об оплате, оператор будет дистанционно опускать замок парковочного места», — говорят в мэрии.

Контролировать доступ на парковочные места будут с помощью модуля «Краспаркинг».

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Паркинг около ДК Комбайностроителей станет платным

В моменте рабочие устанавливают паркоматы. Паркинг рассчитан на 105 мест, первые семь минут стоянки будут безоплатными.