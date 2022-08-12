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Парковка у «Кванта» перестанет быть бесплатной

Парковка у «Кванта» перестанет быть бесплатной
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Час стоянки будет стоить недорого. Платить можно будет разными способами.

#НОВОСТИ
После окончания ремонта и благоустройства ул. Красной Армии, парковка на ней станет платной. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.
Улица Красной Армии — одна из самых проблемных в центре города в плане парковки автомобилей. Чтобы обеспечить возможность стоянки автомобилей для всех горожан, на ней появится многоуровневая парковка и платные места для стоянки автомобилей», — сказали в департаменте горхозяйства.
Бесплатные места здесь также будут предусмотрены, но лишь для людей с ограниченными возможностями здоровья (всего их будет 18). Остальным придется платить 30 рублей в час.
Сделать это можно будет банковской картой через паркомат, а также с помощью телефонного звонка или мобильного приложения. Также предусмотрена оплата через сайт оператора парковки. Получив электронные данные об оплате, оператор будет дистанционно опускать замок парковочного места», — говорят в мэрии.
Контролировать доступ на парковочные места будут с помощью модуля «Краспаркинг».
 
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У красноярского жд вокзала заработала платная парковка

Открылась платная стоянка для автомобилей неподалеку от привокзальной площади рядом с ДК «Комбайностроитель». Об этом рассказали в Красгорпарке.

Паркинг около ДК Комбайностроителей станет платным

В моменте рабочие устанавливают паркоматы. Паркинг рассчитан на 105 мест, первые семь минут стоянки будут безоплатными.

Автор: Петр Савельев
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