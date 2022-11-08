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Красноярцев отметили на всероссийском конкурсе за навигацию на Торгашинском хребте

Красноярцев отметили на всероссийском конкурсе за навигацию на Торгашинском хребте
Иллюстрация: «Бодрый дизайн»

Команда «Бодрого дизайна» заняла второе место на всероссийском конкурсе визуальной рекламы ЗНАК. Компанию отметили за проект «Входная группа и навигация в ландшафтном парке "Торгашинский хребет"».

#НОВОСТИ
Красноярская компания разработала фирменный стиль, карты парка, входную группу и систему навигации по лестнице и Торгашинскому хребту. Идеи воплотили в жизнь в этом году, на очередном этапе благоустройства популярного у красноярцев общественного пространства. Навигация напоминает арт-объект и еще больше подчеркивает красоту природы на Торгашинском хребте.
 
Красноярцев отметили на всероссийском конкурсе за навигацию на Торгашинском хребте 1
 
Красноярцев отметили на всероссийском конкурсе за навигацию на Торгашинском хребте 2
В создании проекта мы специально использовали кортеновскую сталь, которая красиво заржавела и стала органичной частью местности. Десятки навигационных элементов в окружении скалистых пейзажей сопровождают туристов, информируют, мотивируют, создают настроение. На табличках – увлекательные истории об этом месте, животных и растениях, геологии, маршруты для хайкинга», — рассказали в компании «Бодрый дизайн».
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В Красноярске на Торгашинской лестнице появились новые таблички и финишная арка

В Красноярске продолжается благоустройство Торгашинского хребта. К концу августа лестница, ведущая на вершину хребта, и пространство вокруг заметно преобразится.

 

Автор: Петр Савельев
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