Красноярцев отметили на всероссийском конкурсе за навигацию на Торгашинском хребте

Команда «Бодрого дизайна» заняла второе место на всероссийском конкурсе визуальной рекламы ЗНАК. Компанию отметили за проект «Входная группа и навигация в ландшафтном парке "Торгашинский хребет"».

Красноярская компания разработала фирменный стиль, карты парка, входную группу и систему навигации по лестнице и Торгашинскому хребту. Идеи воплотили в жизнь в этом году, на очередном этапе благоустройства популярного у красноярцев общественного пространства. Навигация напоминает арт-объект и еще больше подчеркивает красоту природы на Торгашинском хребте.

В создании проекта мы специально использовали кортеновскую сталь, которая красиво заржавела и стала органичной частью местности. Десятки навигационных элементов в окружении скалистых пейзажей сопровождают туристов , информируют, мотивируют, создают настроение. На табличках – увлекательные истории об этом месте, животных и растениях, геологии, маршруты для хайкинга», — рассказали в компании «Бодрый дизайн».

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