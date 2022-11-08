Красноярцев отметили на всероссийском конкурсе за навигацию на Торгашинском хребте
Команда «Бодрого дизайна» заняла второе место на всероссийском конкурсе визуальной рекламы ЗНАК. Компанию отметили за проект «Входная группа и навигация в ландшафтном парке "Торгашинский хребет"».
В создании проекта мы специально использовали кортеновскую сталь, которая красиво заржавела и стала органичной частью местности. Десятки навигационных элементов в окружении скалистых пейзажей сопровождают туристов, информируют, мотивируют, создают настроение. На табличках – увлекательные истории об этом месте, животных и растениях, геологии, маршруты для хайкинга», — рассказали в компании «Бодрый дизайн».
-
Парковки возле популярных туристических мест оборудуют электронными табло. На них будут показывать, сколько свободных мест есть на стоянке.
-
Под Красноярском на Манской петле обустроят еще одну лестницу
Туристский информационный центр ищет подрядчика, который займется благойустройством Манской петли в Березовском районе. Тендер появился на сайте госзакупок.
В Красноярске на Торгашинской лестнице появились новые таблички и финишная арка
В Красноярске продолжается благоустройство Торгашинского хребта. К концу августа лестница, ведущая на вершину хребта, и пространство вокруг заметно преобразится.