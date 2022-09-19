Под Красноярском на Манской петле обустроят еще одну лестницу

Туристский информационный центр ищет подрядчика, который займется благойустройством Манской петли в Березовском районе. Тендер появился на сайте госзакупок.

Из документов закупки следует, что благоустройство будет идти на участке чуть более 1 гектара. Там должна появиться лестница, по которой можно будет добраться до смотровой площадки на Манской петле.

Начальная цена контракта превышает 9,1 млн рублей. Заявки принимают до 20 сентября. Приступить к работам победитель торгов должен с 5 октября. Лестницу предстоит построить до 2 декабря 2022.

Ранее горожанам показали проект благоустройства Манской петли. Эскизы разрабатывала студия Red Business.

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Благоустраивать Манскую петлю под Красноярском начнут этой осенью Красноярцам показали проект благоустройства Манской петли стоимостью около полумиллиона рублей. Начать его реализацию власти собираются осенью этого года.

В Красноярске на Торгашинской лестнице появились новые таблички и финишная арка

В Красноярске продолжается благоустройство Торгашинского хребта. К концу августа лестница, ведущая на вершину хребта, и пространство вокруг заметно преобразится.