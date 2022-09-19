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Под Красноярском на Манской петле обустроят еще одну лестницу

Под Красноярском на Манской петле обустроят еще одну лестницу
Иллюстрация: госзакупки

Туристский информационный центр ищет подрядчика, который займется благойустройством Манской петли в Березовском районе. Тендер появился на сайте госзакупок.

#НОВОСТИ
Из документов закупки следует, что благоустройство будет идти на участке чуть более 1 гектара. Там должна появиться лестница, по которой можно будет добраться до смотровой площадки на Манской петле.
 
Начальная цена контракта превышает 9,1 млн рублей. Заявки принимают до 20 сентября. Приступить к работам победитель торгов должен с 5 октября. Лестницу предстоит построить до 2 декабря 2022.
 
Ранее горожанам показали проект благоустройства Манской петли. Эскизы разрабатывала студия Red Business. 
 
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Автор: Петр Савельев
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