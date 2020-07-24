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Благоустраивать Манскую петлю под Красноярском начнут этой осенью

Благоустраивать Манскую петлю под Красноярском начнут этой осенью
Иллюстрация: Эскиз проекта Red Business

Красноярцам показали проект благоустройства Манской петли стоимостью около полумиллиона рублей. Начать его реализацию власти собираются осенью этого года.

#НОВОСТИ
Проект благоустройства Менской петли — это совместная работа Туристского информационного центра и Агентства по туризму Красноярского края. Эскизы, разработанные студией Red Business, сегодня опубликовал сайт «Город Прима».
 
Судя по иллюстрациям, основной фишкой проекта станут тросы и лестницы, которые облегчат подъем в гору. Также на маршруте появятся указатели, чтобы помогут ориентироваться на местности.
Благоустраивать Манскую петлю под Красноярском начнут этой осенью 1
По словам руководителя краевого Агентства по туризму Юлии Верхушиной, сейчас проект проходит согласование с несколькими ведомствами, в том числе и в части земельного вопроса. Однако планируется, что уже в начале осени начнутся работы по его реализации, которые завершатся к концу года.
 
Напомним, что проект благоустройства Манской петли Агентство туризма Красноярского края заказало Red Business в апреле 2020 года. За него заплатили около 500 тысяч рублей.
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