Благоустраивать Манскую петлю под Красноярском начнут этой осенью

Проект благоустройства Менской петли — это совместная работа Туристского информационного центра и Агентства по туризму Красноярского края. Эскизы, разработанные студией Red Business, сегодня опубликовал сайт «Город Прима».

Судя по иллюстрациям, основной фишкой проекта станут тросы и лестницы, которые облегчат подъем в гору. Также на маршруте появятся указатели, чтобы помогут ориентироваться на местности.

По словам руководителя краевого Агентства по туризму Юлии Верхушиной, сейчас проект проходит согласование с несколькими ведомствами, в том числе и в части земельного вопроса. Однако планируется, что уже в начале осени начнутся работы по его реализации, которые завершатся к концу года.

Напомним, что проект благоустройства Манской петли Агентство туризма Красноярского края заказало Red Business в апреле 2020 года. За него заплатили около 500 тысяч рублей.