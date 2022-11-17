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Красноярские компании стали чаще контролировать сотрудников через цифровые сервисы

Красноярские компании стали чаще контролировать сотрудников через цифровые сервисы
Иллюстрация: suksao/freepik.com

Предприниматели Красноярского края стали чаще подключать сервисы для удаленного мониторинга сотрудников. Об этом сообщила компания МТС.

#НОВОСТИ
За девять месяцев 2022 года количество компаний, которые подключили сервис, контролирующий деятельность и перемещение сотрудников с разъездным характером работы, выросло на 20%. Если сравнивать с тем же периодом 2021 года. Большей популярностью удаленный контроль за сотрудниками пользуется у представителей малого и среднего региона.
 
Наибольший рост подключений сервиса в сегментах малого и среднего бизнеса показали предприятия оптовой торговли продуктами питания: на долю этой сферы приходится 42% новых клиентов. Сервис удаленного мониторинга здесь в основном применяется для контроля перемещений торговых представителей. Второе место (28%) занимают компании из сферы услуг — от охранных предприятий и до клининговых служб и такси. Эти предприятия используют цифровой сервис МТС для рационального построения маршрутов и мониторинга автопарка. Службы безопасности применяют сервис удаленного мониторинга для более оперативного реагирования на срабатывание «тревожной кнопки», контроля за перемещением лиц, безопасность которых они должны обеспечить. Третье место у строительной отрасли (15%). Они используют сервис МТС в основном для контроля за разъездными строительными бригадами, а также для мониторинга строительной техники и оптимизации ее маршрутов.
Пик подключений услуги МТС дистанционного мониторинга «Мобильные сотрудники» в Красноярском крае пришелся на весну текущего года, после того, как зарубежные поставщики аналогичных решений заявили об уходе с российского рынка. Решение МТС уже используют крупные красноярские ретейлеры, службы безопасности, логистические компании и промышленные предприятия, и спектр сфер деятельности, где его можно применять, еще шире. Наш сервис помогает не только контролировать местонахождение и скорость передвижения транспорта, но и показывает реальный расход топлива для предотвращения незаконных сливов и следит за техническим состоянием оборудования. К нам обращаются представители самых разных отраслей бизнеса, и для каждого клиента мы ищем решение, помогаем реализовать самые сложные и специфические запросы», – рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Справка

 
«Мобильные сотрудники» позволяют ставить задачи специалистам, работающим удаленно, и контролировать их выполнение, получать отчет о перемещениях и посещении отмеченных на карте объектов, распределять заказы в автоматическом режиме, в зависимости от местоположения и загруженности сотрудника. Сервис позволяет в среднем на 10% снизить расход топлива уже в первый месяц после установки, и увеличить число обработанных заказов на 20% без увеличения штата.
 

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Автор: Петр Савельев
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