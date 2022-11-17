Красноярские компании стали чаще контролировать сотрудников через цифровые сервисы
Предприниматели Красноярского края стали чаще подключать сервисы для удаленного мониторинга сотрудников. Об этом сообщила компания МТС.
Пик подключений услуги МТС дистанционного мониторинга «Мобильные сотрудники» в Красноярском крае пришелся на весну текущего года, после того, как зарубежные поставщики аналогичных решений заявили об уходе с российского рынка. Решение МТС уже используют крупные красноярские ретейлеры, службы безопасности, логистические компании и промышленные предприятия, и спектр сфер деятельности, где его можно применять, еще шире. Наш сервис помогает не только контролировать местонахождение и скорость передвижения транспорта, но и показывает реальный расход топлива для предотвращения незаконных сливов и следит за техническим состоянием оборудования. К нам обращаются представители самых разных отраслей бизнеса, и для каждого клиента мы ищем решение, помогаем реализовать самые сложные и специфические запросы», – рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
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