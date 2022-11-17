Красноярские компании стали чаще контролировать сотрудников через цифровые сервисы

За девять месяцев 2022 года количество компаний, которые подключили сервис, контролирующий деятельность и перемещение сотрудников с разъездным характером работы, выросло на 20%. Если сравнивать с тем же периодом 2021 года. Большей популярностью удаленный контроль за сотрудниками пользуется у представителей малого и среднего региона.

Пик подключений услуги МТС дистанционного мониторинга «Мобильные сотрудники» в Красноярском крае пришелся на весну текущего года, после того, как зарубежные поставщики аналогичных решений заявили об уходе с российского рынка. Решение МТС уже используют крупные красноярские ретейлеры, службы безопасности, логистические компании и промышленные предприятия, и спектр сфер деятельности, где его можно применять, еще шире. Наш сервис помогает не только контролировать местонахождение и скорость передвижения транспорта, но и показывает реальный расход топлива для предотвращения незаконных сливов и следит за техническим состоянием оборудования. К нам обращаются представители самых разных отраслей бизнеса, и для каждого клиента мы ищем решение, помогаем реализовать самые сложные и специфические запросы», – рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.