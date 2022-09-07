Красноярский бизнес для рекламы выбирает таргетированные SMS
О том, что у красноярского бизнеса вырос спрос на рекламу через таргетированные SMS-рассылки, рассказали в компании МТС. Особенно популярна это услуга у крупных предприятий.
По данным МТС, количество компаний, которые использовали именно это вид рекламы, за первые 6 месяцев 2022 выросло на треть.
Более 80% новых клиентов, обратившихся в МТС за SMS рассылкой — промышленные компании с большим штатом сотрудников, которые работают удаленно или часто находятся в разъездах. Информационные сообщения используются для оперативного оповещения о важных внутрикорпоративных новостях и координации рабочих процессов.
Например, крупная топливно-энергетическая компания на севере края внедрила проект, который позволяет оперативно организовать работу аварийных бригад.
Благодаря использованию цифрового сервиса «МТС Маркетолог» сотрудники аварийных служб в режиме реального времени получают данные об авариях.
Каждая бригада получает в SMS-сообщениях собственные задания и может сразу же приступить к устранению поломок..
Кроме того, sms-рассылки популярны и среди малого и среднего бизнеса. Например, этой слугой часто пользуются салоны красоты, оптики, стоматологические и медицинские клиники, службы такси, чтобы информировать своих клиентов об акциях, действующих скидках и сезонных предложениях.
Также к услуге SMS-рассылок МТС начали прибегать маркетплейсы, которые таким образом информируют клиентов об оформлении заказа и поступлении посылки в пункт выдачи, а также обеспечивают прохождение верификации при получении заказа.
По словам Дениса Якунина, исполняющего обязанности директора департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Красноярском крае, SMS-рассылки сейчас переживают новый взлет. Это связно с тем, что бизнес лишился части привычных каналов коммуникаций и продвижения.
Это удобный и универсальный инструмент, одинаково подходящий и для увеличения продаж, и для сбора обратной связи, и для информирования клиентов о спецпредложениях и новых поступлениях товаров. В основе сервиса лежит Big Data МТС, поэтому сообщения будут отправлены только тем людям, которых заинтересует содержащаяся в них информация. Сервис подходит как для внутрикорпоративных коммуникаций, так и рекламы на внешнюю аудиторию», — рассказал он.
Отметим, сервис «МТС Маркетолог» помогает предпринимателям самостоятельно запускать таргетированную рассылку сообщений и рекламу в интернете.
С помощью специальной платформы бизнес может сделать точечную рассылку, опираясь более чем на 5 000 параметровя. В основе сервиса лежит Big Data МТС, которая позволяет показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать.
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