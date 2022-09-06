В красноярский филиал МТС пришел новый директор

Новым директором филиала МТС в Красноярском крае стал Сергей Егошин — ранее он возглавлял филиал компании в Калужской области.

На новой должности Сергею Егошину предстоит руководить филиалом компании, управлять мобильным и фиксированным бизнесом, реализовывать бизнес-стратегию МТС.

В число приоритетных направлений работы также войдет развитие цифровых сервисов на территории региона, облачных технологий, IoT, Big Data. Особое внимание — на развитие совместного конвергентного продукта, который компания запустила с крупнейшим провайдером региона «Орион телеком».

По словам Андрем Перагова, директора по региональному управлению МТС, Сергей Егошин успешно руководил региональным филиалом компании и сможет так же успешно продолжить реализацию важных задач, которые стоят перед красноярским филиалом МТС.

На территории Красноярского края сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия добывающей промышленности, металлургические гиганты. Здесь находятся месторождения, разработка которых является ключевой для развития экономики страны. Для успешной работы этих объектов необходима и качественная связь, и внедрение передовых цифровых сервисов. Последние годы мы активно работали в этом направлении, улучшая качество связи на крупнейших промышленных площадках. Это уже стало основой для внедрения передовых цифровых сервисов, от умного видеонаблюдения и до облачных технологий», — сообщил он.

Отметим, Сергей Егошин родился в 1982. В 2005 окончил Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского, в 2010 Московский Авиационный институт, 2016…2022 руководил филиалами МТС в Камчатском крае и Калужской области.

Карьеру в телекоммуникациях начал после того как длительное время успешно проработал в банковской сфере.

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