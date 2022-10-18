Виртуальный гид в по неизведанному: МТС открывает новые места силы

Космические пейзажи, бескрайнее небо и дух странствий. «ДК» рассказывает о новом «месте силы» на карте Сибири и трендах в продвижении внутреннего туризма.

Интерес к новым туристическим местам растет. Например, по данным МТС, прирост туристического потока в Хакасию за последние два года превысил 40%. В основном это жители Красноярского края и близлежащих регионов. Однако рассказывая об уникальных, но пока неочевидных для путешествий местах в Сибири, причем делая это с помощью современных технологий, компания может изменить структуру турпотока — за хакасским дзеном поедут и жители центральной части страны.

Масштабный федеральный проект «Места силы» МТС представил в визит-центре заповедника «Оглахты» в Хакасии. В каждом регионе компания старается найти «место силы» и рассказать о нем через VR-экскурсии и аудоигиды по природным памятникам. В Сибири им стал заповедник «Хакасский» c участком «Оглахты» и заказником «Позарым».

Разумеется, цели компании гораздо шире, чем увеличение турпотока в регионы. В первую очередь, это социо-культурное и экологическое просвещение, а также цифровое сохранение уникальной визуальной информации. Например, виртуальная экскурсия на участке «Оглахты», где находятся следы различных культур, позволяет поближе познакомиться с историей Сибири. Здесь самое крупное скопление петроглифов (изображений, высеченных на камнях) в Хакасии, часть находится под угрозой исчезновения. Благодаря аномально низкому уровню воды в этом году, съёмочной группе, занимавшейся созданием первого VR-фильма на территории «Оглахты», удалось оцифровать два петроглифа, которые были скрыты.

По словам Олеси Ширяевой, директора МТС республики Хакасия, социальные проекты — значимая часть деятельности компании. Для того, чтобы познакомить широкую аудиторию с природными памятниками, задействованы самые современные технологии, способные максимально усилить эффект присутствия.

Мы сняли два фильма с использованием VR-оборудования. Для этого были организованы экспедиции в труднодоступные территории. Мы старались показать самые редкие места, куда сложно добраться обычным туристам», — рассказывает Олеся Ширяева.

Представитель компании добавляет, что формат позволяет получить более полное представление о территориях, которые стали главными героями ролика:

Наши видеофильмы можно смотреть и в обычном формате, и с помощью VR-оборудования. С VR-оборудованием картина становится полной и объёмной. Фильм интересен как широкой аудитории, так и может использоваться в образовательных целях».

Отметим, VR-оборудование компания МТС передала заповеднику «Хакасский», чтобы любой посетитель мог посмотреть видео со всеми спецэффектами.

По мнению Сергея Егошина, директора МТС в Красноярском крае, красноярцы — это самые активные туристы, выбирающие Хакасию для путешествий:

Мы сделали анализ посетителей «Оглахты» с помощью Big Data и посмотрели, кто приезжает сюда на экскурсии, интересуется природой. Оказалось, что 40% посетителей из Красноярского края. Причём очень интересная статистика: 60% посетителей – женщины с детьми, 80% — те, кто ведет здоровый образ жизни. В силу того, что у красноярцев есть существенный интерес к заповеднику, мы решили: неправильно, если доступ к фильму будет только на территории Хакасии. VR-оборудование, чтобы демонстрировать фильмы со всеми эффектами, получат ключевые образовательные учреждения Красноярского края».

Разумеется, ролики об «Оглахты» и «Позарым» можно посмотреть и со своих мобильных устройств, а потом запланировать поездку и увидеть космические пейзажи в реальности.

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