«Дочка» МТС стала оператором рекламных данных

Компании с таким статусом обязаны передавать сведения о размещаемой в интернете рекламе в единый реестр Роскомнадзора.

Компания «МедиаСкаут» (дочерняя структура МТС) вошла в реестр операторов рекламных данных (ОРД) Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе материнской компании.

„МедиаСкаут“ обладает необходимыми техническими возможностями и профессиональными компетенциями для выполнения функций ОРД. Мы готовы гарантировать нашим партнерам безопасность обработки и хранения их информации, оперативной передачи в единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), а регулятору — удобный формат взаимодействия с нашей информационной системой», — говорит генеральный директор фирмы Николай Мельников.

Напомним, что с 1 сентября рекламодатели, распространители рекламы и площадки, на которых она публикуется, обязаны передавать в Роскомнадзор сведения о размещенной интернет-рекламе. Делать это смогут только операторы рекламных данных, аккредитованные ведомством. На сегодня соответствующие полномочия есть у семи организаций.

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