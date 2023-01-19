Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.01
68,87
74,58
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

МТС вошла в ТОП-10 лучших ИТ-работодателей России

МТС вошла в ТОП-10 лучших ИТ-работодателей России
Иллюстрация: МТС

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России по версии площадки Хабр Карьера.

#НОВОСТИ

Сотрудники оценивали ИТ-компании по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.

Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме и ее социальный вклад.

Сервис оценок компаний запущен на Хабр Карьере в 2018. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы. Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.

МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов как сделать работу наших сотрудников ещё лучше и интереснее», — отметил Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

Справка

Хабр Карьера — площадка по поиску работы в ИТ-компаниях, где сотрудники могут оценивать своих работодателей и писать развернутые комментарии о плюсах, минусах и особенностях работы. Задача сервиса — сделать рынок труда в ИТ более прозрачным и упростить для работодателей и соискателей поиск друг друга.

МТС вошла в ТОП-10 лучших ИТ-работодателей России 1

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Задержан ведущий и предприниматель Максим ГуревичЗадержан ведущий и предприниматель Максим Гуревич
  • Гендиректора КрайДЭО обличили в получении взятки 7,8 млн рублейГендиректора КрайДЭО обличили в получении взятки 7,8 млн рублей
  • «ГАЗ» подал иск к красноярскому предпринимателю из-за использования товарного знака«ГАЗ» подал иск к красноярскому предпринимателю из-за использования товарного знака
  • В Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзаломВ Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзалом
  • В Красноярске на Пашенном построят еще один жилой микрорайонВ Красноярске на Пашенном построят еще один жилой микрорайон
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.