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Бензин в Красноярском крае оказался одним из самых дорогих в Сибири

Бензин в Красноярском крае оказался одним из самых дорогих в Сибири
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

При этом на среднюю зарплату в регионе можно купить больше топлива, чем в других территориях СФО.

#НОВОСТИ

На среднюю зарплату в Красноярском крае в июне 2023 можно было купить 1 337 литров бензина АИ-92. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Среди территорий Сибирского федерального округа это самый большой объем данного вида топлива, который можно купить на среднюю заработную плату в отчетном периоде. На втором месте идет Иркутская область (1 160 литров), а на третьем — Томская (1 089 литров).

По цене же топлива край оказался на третьем месте по Сибири. Средняя цена литра АИ-92 в июне 2023 здесь составляла 47,73 рубля. Дороже только в Туве (52,16 рубля) и Иркутской области (49,6 рубля). Самый же дешевый бензин в Сибири — в Омской области (45,64 рубля).

Что же касается динамики цен на АИ-92, то абсолютным «чемпионом» как по СФО, так и по России в целом, является Тува — за первые шесть месяцев 2023 этот бензин здесь подорожал на 12,6%. Красноярский же край занял третью позицию по этому параметру с ростом цены в 3,6%. На второй строчке — республика Алтай (4,6%). Ниже всего (по Сибири) стоимость литра АИ-92 выросла все в той же Омской области (1,6%).

По России же самый доступный бензин на июнь 2023 был в Ямало-Ненецком автономном округе (2 581 литр на среднюю зарплату), а самый недоступный — в Ингушетии (605 литров на среднюю зарплату). Правда, в последней республике он практически не подорожал за полгода (+0,3%), а вот в ЯНАО прибавил в цене 5,8%.

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В целом годовая инфляция в регионе усилилась не столь радикально, но в ЦБ прогнозируют, что тренд на ее ускорение сохранится и в дальнейшем.

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Автор: Петр Савельев
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