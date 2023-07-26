Рост цен на продукты в Красноярском крае ускорился почти втрое

В целом годовая инфляция в регионе усилилась не столь радикально, но в ЦБ прогнозируют, что тренд на ее ускорение сохранится и в дальнейшем.

За июнь 2023 продукты питания в Красноярском крае подорожали в среднем на 1,68% год к году, тогда как в мае этот рост был на уровне 0,62%. Об этом рассказали в местном отделении Банка России.

Так, мясо птицы и свинина начали дорожать сильнее из-за переноса в цены издержек сельхозпроизводителей, которые выросли в том числе за счет повышения стоимости импортных кормовых добавок на фоне ослабления рубля. Курсовые колебания также привели к росту цен на импортные овощи и фрукты.

В непродовольственном сегменте ускорение инфляционных процессов тоже оказалось весьма ощутимым — если в мае цены снизились на 0,44% год к году, то в июне они выросли на 0,93%.

Тут тоже сыграло свою роль ослабление рубля. Плюс вторичные санкции снова усложнили логистику. Увеличение же спроса на моторное топливо привело весьма резкому скачку цен на него.

Стабильнее всего цели себя цены на услуги. Их годовой прирост в июне составил 9,25% после 8,62% в мае.

Курс рубля сказался и в этом сегменте. Например, из-за этого выросли затраты на импортные расходные материалы у шиномонтажных мастерских и автосервисов.

В связи с ростом популярности внутреннего туризма увеличился спрос на проживание в местных санаториях, пансионатах и домах отдыха. Результат: рост цен в этом секторе.

В целом годовая инфляция в Красноярском крае по итогу июня 2023 была на уровне 3,39%, против 2,32% в мае. В целом же по России она увеличилась с майских 2,51% до 3,25%, а по Сибирскому федеральному округу — до 2,86% после 1,98%.

В ближайшие месяцы, по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов лета — осени 2022, показатель годовой инфляции продолжит повышаться. И по итогу 2023 составит 5.. 6,5%, а затем вернется к 4% в 2024», — прогнозируют в Центробанке.

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