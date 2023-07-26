Красноярцы теряют интерес к микрозаймам

За первый месяц лета в регионе сократилось количество выданных микрозаймов и их средний размер.

В июне 2023 в Красноярском крае было выдано 66 027 микрозаймов, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает Национальное бюро кредитных историй (аккумулирует данные 3 000 микрофинансовых институтов).

Также в регионе снизился и средний размер микрозайма — в июне он составил 8 867 рублей (-0,5% к маю).

В целом по России выдача микрозаймов в июне этого года сократилась на 4% — до 2,92 млн. А их средний размер вырос на 0,4% и составил 9,19 тыс. рубля.

Скорее всего, это [снижение выдачи] было связано с сокращением активности заемщиков в преддверии снижения с 1 июля 2023 максимально возможной процентной ставки по микрокредитам. По всей видимости, они брали паузу, как минимум, до июля, когда микрозаймы стали дешевле в обслуживании», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Общий объем кредитов на покупку жилья также ощутимо прибавил.

Автокредитование в Красноярском крае перевалило уровень позапрошлого года

В 2022 в регионе было выдано займов на покупку автомобилей почти вдвое меньше, чем в 2021. Теперь сегмент вернулся к прежним значениям.

Потребкредитование в Красноярском крае выросло почти вдвое

Темпы роста этого сегмента в регионе оказались даже больше среднероссийских.