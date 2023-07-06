Потребкредитование в Красноярском крае выросло почти вдвое

Темпы роста этого сегмента в регионе оказались даже больше среднероссийских.

За первые пять месяцев 2023 в Красноярском крае было выдано потребкредитов на 33,6 млрд рублей. Это на 83,6% больше, чем в аналогичном периоде 2022, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по России прирост по этому виду займов в означенном периоде составил 75,9%. В итоге общий объем выданных потребкредитов оказался на уровне 1,55 млрд рублей. Правда, это на 11% меньше, чем было в январе-мае 2021.

Такое оживление в этом сегменте кредитования эксперты связывают с восстановлением потребительского оптимизма и реализацией отложенного спроса.

Большую часть прошлого года люди демонстрировали в массе своей склонность к сбережению. Сейчас же экономическая ситуация улучшилась (мы практически вернулись к докризисным показателям), возросла уверенность в завтрашнем дне, и оптимизм начал расти. Соответственно восстанавливается и спрос», — пояснил DK.RU директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

Также он отметил, что наиболее резко в последние месяцы вырос спрос на автокредиты, которые в прошлом году сильно стагнировали. Так, по данным НБКИ, в январе-мае 2023 в целом по стране было выдано займов на покупку автомобилей на 390,5 млрд рублей (+58,3% год к году), а по Красноярскому краю эта цифра составила 6,1 млрд рублей (+40% год к году). Плюс к этому за май в регионе на 2,2% вырос и средний размер автокредита, перевалив планку в 1,3 млн рублей.

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С начала года темпы кредитования бизнеса в регионе снизились примерно на 2,5 процентных пункта.

Рост цен в Красноярском крае ускорился почти вдвое

Замедление инфляционных процессов в товарных сегментах, не смогло нивелировать их усиление в сфере услуг. В итоге по годовой инфляции регион почти догнал Россию в целом и опередил Сибирь.

Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры

Эксперты считают, что это свидетельствует о восстановлении потребительской активности в регионе.