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Малый и средний бизнес Красноярского края обогнал «крупняк» по кредитной активности

Малый и средний бизнес Красноярского края обогнал «крупняк» по кредитной активности
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

С начала года темпы кредитования бизнеса в регионе снизились примерно на 2,5 процентных пункта.

#НОВОСТИ

Задолженность предприятий (юрлиц) Красноярского края на 1 мая 2023 увеличилась на 22,1% год к году. При этом по крупным клиента прирост составил 19,8%, а по малому и среднему бизнесу — 28,5%. Об этом DK.RU рассказали в региональном отделении Банка России.

С начала года кредитная активность компаний региона чуть снизилась. За первые четыре месяца (более поздних данных у ЦБ пока нет) их ссудная задолженность выросла на 50,2 млрд рублей (+5,9% к началу года), а в аналогичном периоде прошлого года рост был на уровне 54 млрд (+8% к началу года). В целом же на 1 мая 2023 она составляла 900,5 млрд рублей.

Основной прирост обеспечили кредиты металлургической отрасли: задолженность выросла на 8% до 384,5 млрд рублей. Это связано с замещением внешних заимствований и финансированием крупных инвестиционных проектов. Особенностью текущего года является высокий темп прироста кредитования торговли: на 80% до 60,1 млрд рублей.

В целом по России, по данным ЦБ, кредитование в корпоративном сегменте выросло за год на 18,4%, а в секторе МСП — почти на 30%.

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Автор: Петр Савельев
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