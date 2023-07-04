Алексей Суздальницкий: Людям нужен не просто банк, а партнер

Первое интервью нового управляющего банка «Открытие» об изменениях после слияния с ВТБ и позициях банка на региональном рынке.

Месяц назад в красноярском отделении банка «Открытие» сменился управляющий. Каким новый руководитель видит наш город и его потенциал, какие позиции банк занимает сегодня на региональном рынке и какие изменения планируются в связи с вхождением в группу ВТБ — об этом «Деловой квартал» беседует с Алексеем Суздальницким, новым управляющим банка в Красноярском крае.

Вы в Красноярском крае новый человек, но, насколько я понимаю, Сибирь вам не чужая?

— Совершенно верно: я родился в Иркутске и там начинал свой путь в банке «Открытие» 19 лет назад. Последняя должность в этом регионе — руководитель центра корпоративного инвестиционного бизнеса. Тогда в зоне моей ответственности были Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Так что Сибирь мне и правда не чужая, специфика территории мне хорошо известна и понятна. Однако в Красноярск я приехал из Рязани, где три года возглавлял региональный офис банка, параллельно управляя бизнесом в Рязанской и Тамбовской областях.

Каким вам показался Красноярский край? Насколько перспективен наш регион как площадка для работы «Открытия»?

— Регион сильно отличается от многих других территорий России, и не случайно многие годы о нем говорят как о локомотиве российской экономики. Это касается и промышленности, и инвестиций, и предпринимательской активности. Так что спрос на партнерские отношения с банками есть, и он будет только расти. И, конечно, стоит отметить, что позиции «Открытия» в крае очень сильны.

В чем это выражается?

— У нас сейчас обслуживаются более 5 тыс. предпринимателей и 78 тыс. физических лиц. Наш финансовый результат за пять месяцев 2023 вплотную приблизился к 1 млрд рублей. К тому же у нас накоплена серьезная экспертиза во многих отраслях. Например, в строительстве. В банке в Красноярском крае создан целый хаб, отвечающий за это направление: специалисты тщательно проверяют и оценивают каждый проект, который хочет получить финансирование в «Открытии». В Красноярском крае мы сейчас финансируем более 50 жилых строек, а это почти 30 млрд рублей только ссудной задолженности.

Какие стратегические задачи стоят перед банком на 2023?

— Главная цель — выполнение годового бизнес-плана. Это крайне важно, ведь мы не можем позволить себе остановиться в развитии. Продолжаем наращивать кредитный портфель, привлекать клиентов на РКО. Наш банк — очень активный игрок на рынке розничного кредитования, ипотеки, автобизнеса.

А что происходит с динамикой вашей клиентской базы?

— Приток клиентов усилился, мы видим, что все больше людей доверяют нашему банку. Вот простой пример: по плану мы должны выдавать 2500 дебетовых карт в квартал. Сейчас же, с учетом нынешней динамики, математический прогноз по году — 150% от плана. Или еще: по зарплатным клиентам плановый прирост в квартал составляет 3 тыс. человек. По факту мы уже перевыполнили целевые ориентиры. Кстати, красноярское отделение «Открытия» ежегодно занимает ведущие места в корпоративном сегменте внутри сети банка, а по итогам первых месяцев 2023 является лучшим подразделением региональной сети.

Такая динамика клиентской базы должна привести к росту доли рынка. Как вы оцениваете рыночные позиции «Открытия» в Красноярском крае?

— Наша доля рынка в регионе планомерно растет. Конечно, может показаться, что прибавление не особо существенное — оно исчисляется долями процентов. Однако за этими десятыми и сотыми процента миллиарды рублей. С учетом масштабов экономики края даже небольшое прибавление означает серьезное увеличение объемов бизнеса в денежном выражении. В частности, наша доля рынка по кредитам наличными за первые пять месяцев 2023 выросла с 2,2% до 2,4%. И это серьезная победа, потому что многие игроки сейчас теряют позиции в этом сегменте. В ипотеке на конец прошлого года наша доля рынка была 2,4%, а сейчас — 2,5%.

Как развивается в банке корпоративный бизнес?

— Динамика кредитования более чем позитивная. Портфель красноярского «Открытия» в сегменте крупного бизнеса сейчас составляет 43 млрд рублей, и мы рассчитываем, что к концу года он сохранится или даже вырастет, что с учетом постоянной оборачиваемости и рынка является хорошим результатом. Метрики сохранения и увеличения показателей установлены и на банковские гарантии, пассивы. Например, портфель депозитов у нас сейчас составляет 20 млрд рублей — оценочно, это порядка 15% от рынка региона. Тут мы идем с выполнением плана на 120%. По МСБ текущий кредитный портфель сохраняется на уровне 5 млрд рублей. А вот по клиентской базе в этом сегменте мы ждем прироста порядка 10%.

По итогам прошлого года объемы кредитования банком «Открытие» в Красноярском крае выросли на 24%, а кредитный портфель увеличился на 13%. Объем сбережений, которые жители края и его бизнес доверили нам, вырос на 14%, причем в сегменте МСП — почти на четверть. В 2023 мы планируем сохранить позитивную динамику, и, как показывают вышеназванные цифры, это вполне реально.

Начавшийся процесс интеграции «Открытия» и ВТБ не отразился на позициях банка?

— Скорее, усилил эти позиции — клиентская база растет. Клиенты получают дополнительные выгоды: объединенную банкоматную сеть, новую платформу для предпринимателей, на которой клиенты обоих наших банков смогут работать на новом программном обеспечении, которое включает все преимущества ВТБ и «Открытия».

Важно понимать, что на весь процесс слияния отведено полтора года. Пока прошло только шесть месяцев. Сейчас идет активная работа над тем, чтобы интеграция прошла максимально бесшовно для наших клиентов. И с юридической точки зрения, и с точки зрения качества обслуживания.

До завершения интеграционного процесса банк «Открытие» будет работать в логике собственного бизнес-плана, а значит, наши клиенты будут получать услуги и сервисы привычного высокого качества. Но и в дальнейшем будут сохранены все эффективные практики, наработанные «Открытием» за годы его существования.

Вообще, в сегодняшней ситуации и населению, и бизнесу более чем когда-либо нужен надежный банк, который стал бы для них не просто кредитором или сберегателем, а самым настоящим партнером. «Открытие» всегда было таким банком, люди это помнят и ценят. Поэтому у нас просто нет права уронить эту высокую планку.