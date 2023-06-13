ВЭД: как стучаться в новые двери

Трансформация геополитических условий — не только про ограничения для тех, кто строит бизнес за рубежом. Сейчас новая реальность открывает свободные пути и уникальные способы взаимодействия.

Для того, чтобы разобраться в особенностях работы на международных рынках, «Деловой квартал» и ББР Банк организовали бизнес-конференцию «ВЭД: возможности новых реалий».

В Hilton Garden Inn собрались предприниматели, которые уже выстраивают внешнеэкномические отношения и те, которые собираются выйти на зарубежные рынки.

Перед собравшимися выступили практикующие эксперты международного уровня. Спикеры поделились с участниками инструментами, которые сформированы и проверены на собственном опыте — как осуществлять платежи с зарубежными странами, запустить бизнес и интегрироваться в экономику другой страны — об этом говорили на бизнес-конференции «ДК» и ББР Банк о ВЭД в 2023.

Новый Шелковый путь

Бизнес-конференцию открыл Виталий Провалинский, территориальный директор региона Красноярск ББР Банка.

Свой спич банкир посвятил алгоритмам международных расчетов. По словам Виталия Провалинского, один из основных вопросов ВЭД — отыскать способы оплаты в тех валютах, которые будут выгодны и удобны для обеих сторон. Кроме того, сейчас более чем актуальна тема — выстраивание логистики импорта. Одним из самых востребованных в настоящем направлений Виталий Провалинский назвал Китай.

Тонкости выстраивания взаимоотношений с поставщиками и покупателями из Поднебесной озвучила Алена Швецова, руководитель международного комитета «Деловая Россия», председатель Союза реготделения Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Среди перспективных стран-партнеров г-жа Швецова видит не только Китай, но и Вьетнам, Индию, Индонезию, Корею, Филиппины, Сингапур, Монголию.

По словам Швецовой, одна из главных выгод работы с Китаем сейчас — финансовая и товарная логистика. Из-за большого числа игроков на логистическом рынке, экспорт можно осуществлять с минимальными издержками. Однако высокая конкуренция задает высокий темп и самим поставщикам из России: если компания не успевает сделать поставку, на китайском рынке ждать не будут.

Импорт в режиме санкций тоже сильно изменился. Например, отказ крупных производителей от прямых поставок в Россию спровоцировал рост объемов продукции, которые теперь доставляют через посреднические юрисдикции. Одновременно с этим фиксируется кратный рост стоимости регистрации компаний в Гонконге и материковом Китае для российских резидентов.

С учетом новых факторов одна из эффективных стратегий — работа с заводами и фабриками напрямую. Здесь важно ориентироваться на долгосрочные отношения, поэтому требуется провести углубленный ресерч.

Дополнительно усилить бизнес, выходящий на международный рынок, помогут меры господдержки, а также ресурсы деловых и профессиональных ассоциаций.

Г-жа Швецова сделала акцент на рынках Вьетнама и Таиланда, также добавила, что перспективным направлением становится Африканский континент.

На одной стороне рынка

Важные аспекты формирования взаимоотношений с Китаем озвучил Андрей Коган, создатель и руководитель компании «Все из Китая», руководитель российско-китайского комитета Ассоциации импортеров и экспортеров.

Эксперт акцентировал внимание на игроках внешнего рынка — производителях, работающих только «наружу». Есть среди них и те, кто взаимодействует исключительно с Россией.

Китайцы любят налаживать личные отношения, и встречи с ними могут вылиться в активы вашей компании: скидки, рассрочки, рост качества продукции без увеличения цены», — делится г-н Коган.

Прозвучало и очередное подтверждение тезиса Провалинского о валютных расчетах — сейчас многие поставщики из Китая запрашивают оплаты не в CNY (китайский юань), а в долларовом эквиваленте. В том числе и по этой причине импорт и экспорт становятся не только дороже, но и дольше. Тем не менее, это не влечет отмену поставок.

Со слов г-на Когана, в текущем моменте критически важно не забывать о взаимовыгодности торговых отношений — не противопоставлять дистрибьютора и поставщика, а ставить их по одну сторону.

Здесь лучше всего действовать из позиции «Мы с вами — партнеры, и поэтому играем на одной стороне. А на другой стороне — рынок, на котором мы хотим заработать вместе», — подчеркивает предприниматель.

Ворота и хабы Востока

Еще одним спикером стал Адиль Акавов, управляющий партнер AK GROUP. C 2022 он возглавляет Комитет по развитию бизнеса с Турцией и странами Ближнего Востока ассоциации экспортеров. Г-н Акавов уверен: сейчас самое время сфокусироваться на взаимодействии со странами Ближнего и Дальнего Востока.

Мы всегда зовем Турцию „воротами на Восток“, а Иран и ОАЭ давно стали транзитным хабом», — объясняет эксперт.

По озвученным им данным, в 2022 товарооборот России с Турцией составил 68 млрд долларов — на 84% больше в сравнении с 2021. Из них 58,8 млрд составил экспорт России в Турцию, а 9,3 млрд — импорт. Основные доли поставок пришлись на нефть и нефтепродукты, природный газ и уголь, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а также полимеры и каучук, пиломатериалы и целлюлозу. Востребована Востоком и экологически чистая продукция.

Эксперт подчеркнул, что самое время выстраивать большее количество торговых маршрутов внутри транспортного коридора «Запад-Восток». Особенно привлекательным там выступает иранский рынок.

Озвучил он и одну из главных тонкостей торговли с восточными представителями: чтобы договориться с «сытым продавцом», нужно быть «сытым покупателем».

Учимся экспортировать

Наталья Абрамова, руководитель Центра поддержки экспорта центра «Мой бизнес», объяснила представителям банковского сектора и предпринимателям-«международникам», за какой помощью они могут обратиться к государству.

Например, непосредственно в «Центре поддержки экспорта» бизнесменов сопровождают по всему жизненном цикле проекта. Выбор рынка и поиск покупателя, подготовка и таможенное оформление товара, переговоры и заключение контракта, доставка товара и оплаты в валютных платежах — каждый этап будет под сопровождением специалистов.

Большинство перечисленных мер — бесплатны для предпринимателя и финансируются государством — в этот пул входят организационные и консультационные услуги.

Консультационные услуги — такие как сертификация товара, оформление патента, маркетинговые исследования — доступны в режиме софинансирования. Но даже на таких условиях предприниматель вносит не более 30% общего объема требуемых средств.

На базе «Центра поддержки экспорта» есть место и образованию: «Школе экспорта» и акселератору «Экспортный форсаж».

Укрепить уже существующие торговые связи и наладить новые мостики — призваны бизнес-миссии. Популярные направления для рабочих визитов сейчас — Турция, Монголия, Кыргызская Республика, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

Они же становятся и точками, из которых в Россию отправляются собственные делегации.

Подводя итоги конференции Юлия Чанчикова, издатель «Делового квартала» в Красноярске, отметила важность темы конференции ВЭД.

Мы живем в сложной геополитической ситуации, однако это не значит, что мир закрыт. Когда одни двери закрываются — открываются другие. Важно увидеть новые возможности, понять новые алгоритмы работы. Именно поэтому ББР банк и издание „Деловой квартал“ организовали эту конференцию и собрали спикеров, знающих, где находятся новые двери и ключи от них».

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