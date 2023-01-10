«Накормим Россию»: куда везут зерно из Красноярского края

Основная часть внешних отгрузок зерновых и масличных с территории региона идет по стране. Но и зарубежным странам кое-что перепадает.

Аграрии Красноярского края за 2022 отгрузили в другие регионы России 1,4 млн тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха, что на 21 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в местном управлении Россельхознадзора.

Основными покупателями красноярского зерна в прошедшем году стали Псковская, Ленинградская и Челябинская области, а также Санкт-Петербург и Приморский край.

Стоит, правда, учесть, что порядка 40 тыс. тонн зерна в указанном объеме, ушли в морские порты Новороссийска и Санкт-Петербурга, откуда позже отправятся на экспорт», — уточнили в Россельхознадзоре.

Напрямую же за рубеж в 2022 было отгружено 127 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Это на 34,6% меньше, чем в 2021. Главной экспортной культурой в прошлом году стал рапс (90,5 тыс. тонн), тогда как годом ранее его закупили почти на 40% меньше (56 тыс. тонн), а лидером тогда была пшеница (119,8 тыс. тонн).

Основной зарубежный покупатель красноярского рапса — Беларусь (78,5 тыс. тонн). Еще 10,7 тыс. тонн закупил Китай, 1,3 тыс. тонн — Казахстан.

В целом же, по итогу 2022, с территории Красноярского края было вывезено более 1,5 млн тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха, что на 13 % превосходит показатель 2021.

Читайте также:

Красноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и Россию

По обоим направлениям показатель вырос примерно одинаково.

Зерновой экспорт Красноярского края потерял больше трети

В целом же зерновых и масличных культур из региона вывезли больше, чем в прошлом году.

На поддержку АПК в Красноярском крае направят более 10 млрд рублей

Ко второму чтению бюджета сумму поддержки краевых аграриев увеличили на 8%.

«От поля до прилавка»: назван лучший сельхозпроизводитель Красноярского края

В этом году на премию в этой номинации претендовало почти три десятка аграриев.