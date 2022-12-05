Зерновой экспорт Красноярского края потерял больше трети

В целом же зерновых и масличных культур из региона вывезли больше, чем в прошлом году.

За 11 месяцев 2022 агропредприятия Красноярского края отгрузили на экспорт 121 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем поставок этих культур за рубеж снизился на 36,6%. Причем, если раньше основная доля приходилась на пшеницу (62,3% от общего объема), то сейчас лидирует рапс (69,9%). В абсолютных величинах: пшеницы с начала этого года было отгружено 5,6 тыс. тонн против 119 тыс. тонн в 2021, а рапса — 84,6 тыс. тонн против 54,1 тыс. тонн соответственно.

Сменился и основной покупатель красноярского зерна. Так, в прошлом году основные поставки были в Монголию (52% от общего объема), а в том — в Беларусь (63,8%). Причем, если Монголия закупала практически одно только зерно, то Беларусь — лишь рапс.

Снижение экспорта было компенсировано ростом отгрузок в другие регионы России. С начала 2022 в них было отправлено 1,3 млн т зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Это на 26 % больше, чем за тот же период 2021. Таким образом в общей сложности объем отгрузки этих культур из Красноярского края в отчетном периоде год к году вырос на 16% и составил 1,4 млн тонн.

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