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Аграриям Красноярского края выделят на производство рапса и сои 0,3 млрд рублей

Аграриям Красноярского края выделят на производство рапса и сои 0,3 млрд рублей
Иллюстрация: izagri.ru

До конца 2022 аграрии получат более 319 млн рублей на производство масленичных культур.

#НОВОСТИ

303,4 млн рублей этих средств из федерального бюджета, выделенные в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Финансовая поддержка поможет сохранить площади под масличными в сезоне 2023, в том числе для возделывания на экспорт.

Субсидии получат предприятия и индивидуальные предприниматели, которые обеспечат прирост урожая масличных в этом году по отношению к среднему результату по валовому сбору маслосемян за пять последних лет. Деньги аграрии края смогут направить на подготовку к посевной 2023», — пояснил Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства и торговли края.

Площади под рапс в крае за последние пять лет увеличились почти в пять раз — с 56 тыс. га в 2017 до 235 тыс. га в 2022.

С 2019 красноярские фермеры прочно занимают первое место в России по сбору маслосемян. В 2022 край вновь подтвердит такое лидерство — на 18 октября убрано 161 тыс. га под рапсом, что составляет 70% от запланированного. Намолочено свыше 365 тыс. т семян, средняя урожайность составляет 22,7 ц/га.

Под масличный лен фермеры региона в этом году отвели 14,3 тыс. га против 0,1 га в 2017, под сою — 14 тысяч га против 2 тыс. га в 2017.

По информации Россельхознадзора, с сентября 2021 по сентябрь 2022 из Красноярского края отгружено порядка 230 тыс. т семян рапса, из них 88 тыс. т на экспорт — в Беларусь, Китай и Казахстан.

С начала сезона 2022 из края отправлено 2,7 тыс. тонн маслосемян рапса урожая 2022.

В 2022 правительство России выделило на стимулирование производства масличных культур 4,8 млрд рублей. Средства распределили между 43 регионами.

 

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Автор: Петр Савельев
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