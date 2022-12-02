В Красноярском крае назвали производителей лучших местных продуктов

Конкурс проводился уже в 26 раз. Комиссия рассмотрела почти три сотни различных товаров от 49 местных производителей.

В Красноярском крае завершился конкурс «Лучший продовольственный товар — 2022». На это звание претендовало 280 образцов различных продуктов от 49 региональных производителей. Победителями в своих номинациях стали:

хлеб «Ремесленный» ИП Калюги Татьяны Владимировны;

хлеб «Ржано-пшеничный с семечками» от «ЯрХлеба»;

гречневая крупа ИП Безматерных Олега Сергеевича;

молоко от «Солгона»;

творог «Сибиржинка»;

сметана от «Назаровского»;

сливочное масло от Филимоновскогомолочноконсервный комбината;

сыр от «Искры»;

сосиски от компании «Авангард»;

холодец от «Трэнэкс»;

мясные консервы от «Первой заготовительной компании»;

сок яблочно-облепиховый ОПХ «Минусинское»;

минеральная вода «Тагарский источник» от минусинского завода минеральной воды и безалкогольных напитков;

мандариновый мармелад от Минусинской кондитерской фабрики;

конфеты «Дон Краскон — фундук с корицей» от «Краскона».

Также в номинации «Новинка года» победил сыр плавленый пастообразный из творога с ароматом пармезана компании «Агроник».

В этом году конкурс «Лучший продовольственный товар» проходил в Красноярском крае уже 26 раз. Как рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли, за последние годы интерес к нему у местных сельхозпроизводителей сильно вырос. Так, если в 2015 комиссия оценила около 100 образцов продуктов, то нынче их было почти три сотни.

Леонид Шорохов глава краевого Минсельхоза Наша общая задача — не только успешно завершить сельскохозяйственный год, но и сделать затем из полученного сырья качественные продукты, которые бы радовали потребителей. В непростых условиях краевые сельхозпроизводители находят возможность заниматься модернизацией предприятий, расширять ассортимент товаров, продвигать свою продукцию за пределы региона и на экспорт.

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