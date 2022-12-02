Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.12
60,88
63,05
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае назвали производителей лучших местных продуктов

В Красноярском крае назвали производителей лучших местных продуктов
Автор фото: Андрей Болсуновский. Иллюстрация: krasagro.ru

Конкурс проводился уже в 26 раз. Комиссия рассмотрела почти три сотни различных товаров от 49 местных производителей.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае завершился конкурс «Лучший продовольственный товар — 2022». На это звание претендовало 280 образцов различных продуктов от 49 региональных производителей. Победителями в своих номинациях стали:

  • хлеб «Ремесленный» ИП Калюги Татьяны Владимировны;
  • хлеб «Ржано-пшеничный с семечками» от «ЯрХлеба»;
  • гречневая крупа ИП Безматерных Олега Сергеевича;
  • молоко от «Солгона»;
  • творог «Сибиржинка»;
  • сметана от «Назаровского»;
  • сливочное масло от Филимоновскогомолочноконсервный комбината;
  • сыр от «Искры»;
  • сосиски от компании «Авангард»;
  • холодец от «Трэнэкс»;
  • мясные консервы от «Первой заготовительной компании»;
  • сок яблочно-облепиховый ОПХ «Минусинское»;
  • минеральная вода «Тагарский источник» от минусинского завода минеральной воды и безалкогольных напитков;
  • мандариновый мармелад от Минусинской кондитерской фабрики;
  • конфеты «Дон Краскон — фундук с корицей» от «Краскона».

Также в номинации «Новинка года» победил сыр плавленый пастообразный из творога с ароматом пармезана компании «Агроник».

В этом году конкурс «Лучший продовольственный товар» проходил в Красноярском крае уже 26 раз. Как рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли, за последние годы интерес к нему у местных сельхозпроизводителей сильно вырос. Так, если в 2015 комиссия оценила около 100 образцов продуктов, то нынче их было почти три сотни.

Леонид Шорохов
Леонид Шорохов
глава краевого Минсельхоза
Наша общая задача — не только успешно завершить сельскохозяйственный год, но и сделать затем из полученного сырья качественные продукты, которые бы радовали потребителей. В непростых условиях краевые сельхозпроизводители находят возможность заниматься модернизацией предприятий, расширять ассортимент товаров, продвигать свою продукцию за пределы региона и на экспорт.

 

 

Читайте также:

«Человек года»: эксперты определили лидеров среди красноярских сельхозпроизводителей

В шорт-лист номинации «Сельхозпроизводитель года» вошло девять аграриев, работающих в Красноярском крае. Вчера стали известны имена лучших из них.

Красноярские аграрии побили очередной рекорд по зерну

Такого урожая в крае не собирали 35 лет.

«Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края

Производство молока в регионе с начала года ощутимо прибавило. В перспективе оно обещает вырасти еще больше.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярцам показали первую серию сериала о золотой лихорадке в краеКрасноярцам показали первую серию сериала о золотой лихорадке в крае
  • Определены все победители премии «Человек года` 2022» в КрасноярскеОпределены все победители премии «Человек года` 2022» в Красноярске
  • В Красноярске произошел пожар в ТЦ «Взлетка-Плаза»В Красноярске произошел пожар в ТЦ «Взлетка-Плаза»
  • Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»
  • В Красноярском крае увеличилось количество предпринимателейВ Красноярском крае увеличилось количество предпринимателей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.