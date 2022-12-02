В Красноярском крае назвали производителей лучших местных продуктов
Конкурс проводился уже в 26 раз. Комиссия рассмотрела почти три сотни различных товаров от 49 местных производителей.
В Красноярском крае завершился конкурс «Лучший продовольственный товар — 2022». На это звание претендовало 280 образцов различных продуктов от 49 региональных производителей. Победителями в своих номинациях стали:
- хлеб «Ремесленный» ИП Калюги Татьяны Владимировны;
- хлеб «Ржано-пшеничный с семечками» от «ЯрХлеба»;
- гречневая крупа ИП Безматерных Олега Сергеевича;
- молоко от «Солгона»;
- творог «Сибиржинка»;
- сметана от «Назаровского»;
- сливочное масло от Филимоновскогомолочноконсервный комбината;
- сыр от «Искры»;
- сосиски от компании «Авангард»;
- холодец от «Трэнэкс»;
- мясные консервы от «Первой заготовительной компании»;
- сок яблочно-облепиховый ОПХ «Минусинское»;
- минеральная вода «Тагарский источник» от минусинского завода минеральной воды и безалкогольных напитков;
- мандариновый мармелад от Минусинской кондитерской фабрики;
- конфеты «Дон Краскон — фундук с корицей» от «Краскона».
Также в номинации «Новинка года» победил сыр плавленый пастообразный из творога с ароматом пармезана компании «Агроник».
В этом году конкурс «Лучший продовольственный товар» проходил в Красноярском крае уже 26 раз. Как рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли, за последние годы интерес к нему у местных сельхозпроизводителей сильно вырос. Так, если в 2015 комиссия оценила около 100 образцов продуктов, то нынче их было почти три сотни.
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