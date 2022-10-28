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Компании из Красноярского края взяли три награды конкурса «Экспортёр года»

Компании из Красноярского края взяли три награды конкурса «Экспортёр года»
Иллюстрация: krskstate.ru

В Новосибирске на форуме «Дни ритейла в Сибири» прошло награждение победителей и призёров окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года» в Сибирском федеральном округе.

#НОВОСТИ
Так, компания «Витал» — логистическое подразделение торговой сети «Светофор» — взяла сразу две награды. В номинации «Трейдер года» одержала победу, а в номинации «Новая география» взяла третье место. Компания отправляет в другие страны продовольственные и непродовольственные товары.
 
Красноярский завод синтетического каучука (входит в холдинг СИБУР) стал вторым в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности». Предприятие отправляет свою продукцию более чем в 40 стран.
 
В марте 2022 эти компании стали победителями в своих номинациях на региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортёр года». Его проводил Центр поддержки экспорта.

Справка

 
Премию могут получить предприятия и ИП, у которых есть успехи в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также добившиеся результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проводит Российский экспортный центр в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
 

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Автор: Петр Савельев
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