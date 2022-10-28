Компании из Красноярского края взяли три награды конкурса «Экспортёр года»

Справка

Премию могут получить предприятия и ИП, у которых есть успехи в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также добившиеся результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проводит Российский экспортный центр в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».