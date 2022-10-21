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В Новоселовском районе начнут развивать переработку дикоросов

В Новоселовском районе начнут развивать переработку дикоросов
Иллюстрация: krasagro.ru

Местный сельхозкооператив выиграл грант от Минсельхоза на организацию подобной деятельности.

#НОВОСТИ

Агрокооператив «ВелесАгро» планирует создать в Новоселовском районе Красноярского края предприятие по заготовке и переработке дикоросов. Деньги на проект компания получит в виде гранта от регионального Министерства сельского хозяйства и торговли.

Размер гранта составит 3 млн рублей. На эти деньги «ВелесАгро» планирует оборудовать мобильный приемный пункт, с помощью которого будет собирать дикоросы по селам района, а также оборудование для первичной переработки.

Как рассказали DK.RU в Минсельхозе, реализовывать свою продукцию компания собирается по торговым точкам внутри района, но со временем хочет выйти и на оптовый рынок Красноярска.

Гранты, подобные тому, что получил «ВелесАгро», Минсельхоз Красноярского края по программе развития несельскохозяйственного бизнеса на селе выделяет уже семь лет. В этом году на него претендовало еще три предпринимателя, но они не прошли по уровню знаний основных факторов успешной реализации проектов. Свои бизнес-планы они могут доработать и повторно представить в следующем году.

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С начала этого года экспорт продуктов из региона ощутимо прибавил в денежном выражении, а по некоторым направлениям рост и вовсе был кратным.

«Земляки» дошли до розничных сетей Красноярска

Ранее продукция этой компании, заготавливающей дикоросы на юге Красноярского края, распространялась только через собственные магазины.

Поддержку собирателей дикоросов в Красноярском крае упакуют в «коробки»

Центр «Мой бизнес» собирается разработать «коробочные» решения для жителей края, которые занимаются этим видом деятельности. Так власти рассчитывают привлечь к этому делу больше людей.

Автор: Петр Савельев
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