В Новоселовском районе начнут развивать переработку дикоросов
Местный сельхозкооператив выиграл грант от Минсельхоза на организацию подобной деятельности.
Агрокооператив «ВелесАгро» планирует создать в Новоселовском районе Красноярского края предприятие по заготовке и переработке дикоросов. Деньги на проект компания получит в виде гранта от регионального Министерства сельского хозяйства и торговли.
Размер гранта составит 3 млн рублей. На эти деньги «ВелесАгро» планирует оборудовать мобильный приемный пункт, с помощью которого будет собирать дикоросы по селам района, а также оборудование для первичной переработки.
Как рассказали DK.RU в Минсельхозе, реализовывать свою продукцию компания собирается по торговым точкам внутри района, но со временем хочет выйти и на оптовый рынок Красноярска.
Гранты, подобные тому, что получил «ВелесАгро», Минсельхоз Красноярского края по программе развития несельскохозяйственного бизнеса на селе выделяет уже семь лет. В этом году на него претендовало еще три предпринимателя, но они не прошли по уровню знаний основных факторов успешной реализации проектов. Свои бизнес-планы они могут доработать и повторно представить в следующем году.
Читайте также:
Сахар, масло и молоко: чем Красноярский край кормит заграницу
С начала этого года экспорт продуктов из региона ощутимо прибавил в денежном выражении, а по некоторым направлениям рост и вовсе был кратным.
«Земляки» дошли до розничных сетей Красноярска
Ранее продукция этой компании, заготавливающей дикоросы на юге Красноярского края, распространялась только через собственные магазины.
Поддержку собирателей дикоросов в Красноярском крае упакуют в «коробки»
Центр «Мой бизнес» собирается разработать «коробочные» решения для жителей края, которые занимаются этим видом деятельности. Так власти рассчитывают привлечь к этому делу больше людей.