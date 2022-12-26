Спасибо госпрограмме. Как рынок лизинга пережил 2022?

«Мы видим, что и клиенты, и поставщики во многом уже переориентировались на Китай, но здесь нам приходится сталкиваться с долгими поставками — особенно в сегменте грузовых автомобилей и спецтехники».

Антон Давыдов, руководитель сибирского дивизиона продаж ГК «Альфа-Лизинг» — о том, чем жил рынок лизинга в 2022.

Справка ГК «Альфа-Лизинг» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний. Входит в ТОП-10 отечественных лизинговых компаний по размеру портфеля. Реализует услуги лизинга для коммерческих и государственных компаний в различных секторах экономики. В 2022 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило компании рейтинг AA-(RU) с прогнозом «Позитивный». Компания предлагает в лизинг: легковой, грузовой, легковой коммерческий транспорт, спецтехнику, прицепы и полуприцепы, оборудование для бизнеса.

Антон, назовите несколько преимуществ лизинга перед кредитом? Почему предпринимателям выгоднее брать технику и транспорт в лизинг, чем использовать для этой цели банковские продукты?

— Во-первых, для оформления лизингового договора требуется два документа и заполненная анкета. Проверка документов осуществляется в режиме онлайн, а на решение по финансированию требуется всего один рабочий день. Это очень просто и быстро для бизнеса.

Во-вторых, с лизингом можно сэкономить на налоге на прибыль и вычетах НДС до 40%. В-третьих, лизинг — это возможность начать с низкого аванса или вообще без него. Технику можно взять даже с авансом в 0%, это значит, что потребуется минимум вложений от предпринимателя, и он может быстро зарабатывать на технике.

Еще один важный момент: дилеры и производители предлагают дополнительные скидки на авто и технику в лизинг и другие выгодные предложения.

Наверное, все сферы бизнеса чувствовали в этом году некие неудобства в связи с уходом европейских брендов. Насколько изменился портфель лизинговых компаний в связи с этим? Какие альтернативные варианты автомобилей/спецтехники/оборудования доступны сейчас лизингополучателям?

— Сейчас наблюдаются структурные изменения авторынка, на котором мы работаем. Меняется не только предложение, но и спрос. В апреле-мае существенно сократилось предложение новых седельных тягачей — в этом сегменте более 50% продаж приходится на европейские марки. Но вместе с этим сократился спрос со стороны наших клиентов, бизнес которых пострадал из-за закрытия границ. Летом спрос на седельные тягачи начал восстанавливаться, сейчас в основном это техника не в наличии, а в поставке. Здесь восстановление продаж происходит за счет китайских марок — на их долю приходится уже 37% всех поставок седельных тягачей. Аналогичные изменения происходят и в других сегментах.

Мы видим, что и клиенты, и поставщики во многом уже переориентировались на Китай, но здесь нам приходится сталкиваться с долгими поставками — особенно в сегменте грузовых автомобилей и спецтехники.

Есть сегменты, в которых нет китайских аналогов — например, легкий коммерческий транспорт. Здесь дефицит предложения европейских и американских марок компенсируется снижением спроса из-за страха потребителя остаться без запчастей. Также клиенты лизинга больше смотрят на автомобили с пробегом — не только из-за дефицита, но и из-за выросшей цены. «Альфа-Лизинг» за этот год научился оценивать и финансировать такую технику во всех сегментах.

Параллельный импорт также имеет место. В Россию стали завозить новые машины и оформлять их по схеме возвратного лизинга. Но пока их доля не очень большая, и не решает проблему дефицита техники.

Расскажите о результатах работы «Альфа-Лизинга» в 2022 в Красноярске и Красноярском крае?

— Компания заканчивает год на подъеме: с июня показатели продаж в регионе практически по всем сегментам начали расти и стала видна положительная динамика.

Поддержку оказал сегмент грузовой техники, в том числе седельных тягачей и прицепной техники — эти сегменты рынка показали максимальное падение во втором квартале. Восстановление происходило и за счет самосвалов — на них был хороший спрос за счет госпрограмм по развитию дорожного строительства. В легковом сегменте восстанавливается спрос на машины для таксопарков и каршеринга. Положительное влияние оказала и программа господдержки российской техники. Она подтолкнула спрос на российскую грузовую технику, а также на китайские и отечественные автомобили

Вы упомянули о том, что у клиентов вашей компании есть возможность заключить договор без посещения офиса. Расскажите подробнее о своих онлайн-возможностях?

— Клиенты компании могут выбрать для себя технику в онлайн-каталоге компании, либо оставить заявку на сайте. Дальше менеджер свяжется и поможет подобрать и оформить технику или оборудование. Документы так же можно оформить по ЭДО.

Кроме того, есть раздел с оформлением конкретных автомобилей онлайн. Там мы собрали популярные легковые и легкие коммерческие авто. Клиент самостоятельно выбирает для себя конкретный автомобиль и оформляет его в лизинг онлайн. Расчет и условия лизинга видны сразу и не поменяются до подписания договора.

Как ваша компания поддерживает спрос на продукты лизинга в текущих условиях?

— Компания развивает партнерские отношения со всеми автопроизводителями и дилерами, которые работают на территории России. Многие из них предоставляют дополнительную скидку на технику, которая транслируется клиентам.

Также компания участвует во всех федеральных и региональных программах господдержки российской техники.

Плюс, мы снижаем авансы на некоторые типы техники, даем более лояльные условия для клиентов Альфа-Банка или своих постоянных покупателей.

В каком направлении будет развиваться «Альфа-Лизинг» в Красноярске?

— Мы продолжим совершенствовать оформление лизинга онлайн. Лизинг не должен быть сложной и непонятной услугой. Напротив, это должно стать решением в несколько шагов: выбор автомобиля, оформление, выдача. Тем более, коммерческий транспорт выбирают под задачи, а не по внешнему виду. Идеология лизинга в том, чтобы покупка автомобиля для клиента была максимально комфортной и безболезненной и была предоставлена именно комплексно, чтобы клиент не решал вопросы с разными компаниями и на разных этапах самостоятельно.

Также мы продолжим развивать партнерство с дилерами техники с пробегом и азиатскими марками. На ближайшее время возможно это станет альтернативой привычным брендам.

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https://alfaleasing.ru/