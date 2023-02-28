Российские предприниматели готовы инвестировать до 50 млн для выхода на зарубежный рынок

Каждый десятый владелец бизнеса в РФ планирует выделить от 20 до 50 млн на развитие за границей. Наиболее привлекательными для партнерства на февраль 2023 бизнесмены считают страны Азии.

Предприниматели, владеющие бизнесом в России, намерены масштабировать свое дело в течение 2023: согласно исследованию бизнес-клуба «Атланты», об этом заявили 70% опрошенных бизнесменов. 26% из них в течение ближайших трех лет готовы к выходу и на зарубежные рынки.

Самыми перспективными для партнерства 39% предпринимателей считают страны Азии. 27% и 16% привлекают страны СНГ и Латинская Америка соответственно.

По мнению 23% бизнесменов, в этих регионах доступен широкий рынок сбыта, 20% обращают внимание на доступность необходимых для ведения бизнеса ресурсов, а 19% отмечают привлекательные налоговые льготы.

При этом 94% бизнесменов не опасается отсутствия экспертизы в новых для них регионах. Сложностью в освоении зарубежного рынка 30% предпринимателей видят отсутствие налаженных контактов, а 24% опасаются дефицита проверенных партнеров и подрядчиков, и также проблем с логистикой. Владельцы бизнесов не отрицают, что не исключены затруднения с оформлением документов (23%), наймом персонала (15%) и нехваткой знаний об особенностях рынка (10%).

Выход на зарубежные рынки — вызов для любого предпринимателя. Для большинства из них увеличение прибыли — основная цель масштабирования бизнеса за рубежом. Также владельцы компаний хотели бы найти новых партнеров (25%) и инвестиции (15%) на новом рынке, релоцировать бизнес (10%) и сохранить динамику развития своего предприятия (9%). Сегодня для бизнесменов особенно важно получать поддержку от единомышленников, обмениваться опытом и идеями. Мы верим, что объединяясь в сообщества, предприниматели смогут усилить друг друга», — комментирует Олеся Сивач, CEO бизнес-клуба «Атлант».

По данным исследования, в котором участвовали 1 247 бизнесменов, каждый третий опрошенный предприниматель готов инвестировать от 5 до 20 млн рублей, каждый четвертый — до 5 млн, а каждый десятый — от 20 до 50 млн.

Читайте далее:

Развитие как совместная задача: чем поможет банк в расширении бизнеса

Сегодня внутренний российский рынок заметно изменился, но не теряет интереса к инвестициям, подтверждая планы предпринимателей расширять бизнес.

Татьяна Жукова: 2022 прокачал мускул бизнес-смелости

2022 — про смелость. Расти вопреки всему, делать шаги к созиданию без смелости, предпринимательской и человеческой, в 2022 было невозможно. «Дорогу осилит идущий…» — актуально как никогда.

Елена Клецкая: В кризис искусство спасает деньги

Елена Клецкая, основатель консалтинговой компании ART BURO, рассказала о перспективах инвестирования в предметы искусства и особенностях работы в новой реальности.

Talk about work: что читать о бизнесе в феврале 2023

Топ-3 книг, которые помогут понять, как на самом деле работают бизнес-процессы, и как с ними можем работать мы — в подборке «Делового квартала».

Анна Жираткова: Мы будем развиваться, несмотря ни на что

Промышленники, большие или малые, в этом году столкнулись с примерно одинаковыми проблемами. Вот только такого запаса прочности, как у крупняка, у «малышей» не было.