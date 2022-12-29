Анна Жираткова: Мы будем развиваться, несмотря ни на что

Промышленники, большие или малые, в этом году столкнулись с примерно одинаковыми проблемами. Вот только такого запаса прочности, как у крупняка, у «малышей» не было.

Зато были гибкость и адаптивность. Одной из таких компаний является «Про-Ток». О том, как прошел для нее этот год, «Деловой квартал» беседует с Анной Жиратковой, основателем и руководителем предприятия.

Этот год для вас стал временем признания: сначала гран-при премии «Молодой предприниматель года», потом «Человек года» в промышленности. Как вам кажется, почему именно сейчас — в турбулентном 2022?

— Думаю, это накопленный результат всех наших предыдущих решений и шагов. По сути, обе награды, которые вы упомянули, мы получили за достижения в ипортозамещении. А на этот путь мы встали не вчера и даже не весной этого года, а еще в 2015. Тогда, как вы, наверное, помните, импортозамещение активно обсуждалось и продвигалось со стороны власти. Вот только бизнес был не особо нацелен на него. Мы, помню, проводили конференцию, на которую собрали наших заказчиков и поставщиков, чтобы они сверили запросы и возможности. Но никто активно не отреагировал — заказчики как формировали свои проекты на основе импортных комплектующих, так и продолжили. Нас же такой поворот (а точнее, его отсутствие) не устроил.

Чем именно?

— Понимаете, я уверена, что инновации становятся максимально успешными, когда они не диктуются извне, а обусловлены внутренними потребностями самой компании-производителя, ее бизнес-процессами. Так вот, в тот период один из таких бизнес-процессов в его прежней форме стал нам не выгоден. Мы производим устройства, которые распределяют поступающее на предприятие электричество по разным участкам и оборудованию (так и называются — распределительные устройства). Они бывают двух типов — распашные и выкатные. Последние тогда активно использовались (и, соответственно, производились) в Европе, а у нас же только-только входили в обиход. Большинство поставщиков везли их готовыми, купив втридорога. Мы же закупали в Дании конструктивные элементы, привозили в Красноярск и здесь уже собирали. Это позволяло назначать меньшую цену, а значит, получать преимущество в борьбе за заказы.

Так вот, в 2015, после резкого падения рубля, продолжать в том же духе стало непозволительно дорого. И мы занялись металлообработкой, начав самостоятельно производить конструктивы, которые раньше возили из-за рубежа.

Как это связано с событиями этого года?

— Напрямую. Мы же не остановились и продолжили идти в этом направлении. Во-первых, в итоге разработали свой выкатной конструктив, который ничем не уступает импортным аналогам. А в плане цены так и вовсе превосходит их (он дешевле). В ряду прочего это позволило нам показать очень хороший рост в прошлом году — в 2,5 раза. Это был один из самых значительных показателей в отрасли, за что нам и дали премию «Прорыв года».

В этом году после известных событий мы снова оказались в затруднении. Дело в том, что в нашем конструктиве есть один очень важный разъем, без которого никак не обойтись. Раньше мы покупали его у франко-швейцарской компании, но она ушла с российского рынка. Оставшиеся аналоги не удовлетворяли нас ни по качеству, ни по техническим характеристикам, ни по габаритам. И мы решили производить такие разъемы сами. Провели НИОКР, изготовили опытный образец, обоснование и заявились на грант от Фонда содействия инновациям. Получили 30 млн рублей, на которые сейчас закупаем станки.

Производить будете только для себя?

— Нет, для других тоже. Причем планируем даже поставлять за рубеж — экспортный потенциал у нашего разъема весьма приличный, поскольку у него и конструкция лучше, и цена ниже.

Насколько сильно повлияли на компанию «известные события», которые вы упомянули?

— Ну как… С одной стороны, конечно, повлияли. К примеру, из-за них мы потеряли большой контракт, который должен был обеспечить нам порядка 20% годовой выручки. Там была партия трансформаторных подстанций, где по техзаданию использовались импортные комплектующие. Еще в начале года, когда на границах только возник ажиотаж, мы предлагали заказчику заменить все зарубежные детали отечественными, тем более что возможность такая была. Но они отказались. А в марте спохватились, но тут уже мы не могли согласиться на предлагаемые условия: цены к тому моменту поднялись на 40…50%, а пересчитывать стоимость контракта заказчик не захотел.

Насколько сегодня стоимость, условно говоря, сырья для вашего производства выше, чем была в начале года?

– Было два серьезных скачка цен у поставщиков — примерно на 25% каждый. Потом, правда, когда накал спал, произошла небольшая коррекция — процентов на 10…15, но ниже уже они не опускались. Вот и считайте — те самые 40%.

Вы считаете, что это спекулятивный рост?

— Не сказала бы. Во многом это была реакция на неопределенность. Тогда ведь действительно будущее было туманным, а выжить хотелось всем.

А внутри вашей компании не было негативных настроений, стресса? Как вообще эта ситуация сказалась на коллективе, его производительности?

— Это может удивить, но она даже выросла в моменте. Наша компания строится на принципах взаимопонимания и поддержки. Поэтому, когда реальность вошла в зону турбулентности, сотрудники сплотились. По сути, они тогда нашил в компании опору в сложное время. Мы этому научились еще в пандемию: в кризисные периоды важно собираться, объединяться, отметая все лишнее.

Кстати, о кадрах. От многих представителей бизнеса, построенного на промпроизводстве, слышу, что это большая проблема. У вас как?

— Так же. С инженерными кадрами сейчас действительно сложно. Но справляемся. Например, hr-бренд развиваем, активно работаем с вузами. Причем студентов берем не только на практику, но и в штат. Главное, чтобы работать хотели. Не все, конечно, удается закрыть — персонал нужен всегда.

Насколько уверенно чувствует себя «Про-Ток» на рубеже 2022…2023?

— Если не считать тот потерянный контракт, то вполне уверенно. Мы стратегически для себя решили, что будем развиваться, несмотря ни на что. Когда ты каждый день ведешь производство в сторону совершенствования, то рано или поздно количество произведенных улучшений перерастает в качество процессов. Поэтому работать в этом направлении необходимо каждый день. Просто нужна управленческая воля. У меня ее хватает. Я вообще хочу вырасти из малого бизнеса в средний и войти в ТОП-5 производителей подобного оборудования в России. Амбициозно? Пожалуй. Но без высоких целей не бывает серьезных достижений.

Беседовал Евгений Волошинский