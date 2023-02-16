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Talk about work: что читать о бизнесе в феврале 2023

Talk about work: что читать о бизнесе в феврале 2023
Иллюстрация: freepik.com

Топ-3 книг, которые помогут понять, как на самом деле работают бизнес-процессы, и как с ними можем работать мы — в подборке «Делового квартала».

#НОВОСТИ

Тщательно продуманная короткая речь может пробудить сочувствие, вызвать интерес, передать знания и сделать мечту одного человека общей для многих. Правильно построенная презентация может воодушевить зал и изменить мировоззрение слушателей во всем мире», — «TED TALKS. Слова меняют мир. Первое официальное руководство по публичным выступлениям»

400 страниц инструментов и инсайдов, после которых выступление перестанет быть просто презентацией: в своем руководстве главный куратор конференций TED Крис Андерсон собрал приемы, которые превращают слова в силу.

Русскоязычная версия появилась в книжных с 1 января 2023.

Talk about work: что читать о бизнесе в феврале 2023 1

С самого детства нас окружает идея собственности: мы точно знаем, что принадлежит нам, и отстаиваем свои права. Но почему же тогда плагиат — это плохо, а списать чужой рецепт или позаимствовать фасон платья — нормально? Почему вы сможете удержать парковочное место в Чикаго, поставив на него стул, а в Нью-Йорке вы потеряете и то и другое? И почему в последние годы перестал работать закон „кто первым встал, того и тапки“?», — «Это мое! 6 парадоксов владения собственностью, которые многое объясняют об устройстве современного мира»

Преподаватель права в сфере недвижимости Школы права Колумбийского университета Майкл Хеллер и юрист международного уровня Джеймс Сальзман разбирают шесть правил владения, которые оказывают незаметное, но весомое влияние на наш образ жизни и формирование коммуникативных паттернов. Меньше чем на 400 страницах авторы объясняют, как «6 парадоксов» способны сделать переговоры эффективными, разрешить спорные ситуации, наладить продуктивные взаимоотношения с бизнес-партнерами и коллективом, выстроить комфортное для обеих сторон общение.

«Это мое!» доступна российскому читателю с 26 декабря 2022.

Talk about work: что читать о бизнесе в феврале 2023 2

Первая в России книга, которая закрывает разрыв между сухой теорией и голым вдохновением. Здесь собраны практические советы для тех, кто только начинает или уже начал своё дело — торговлю, разработку или услуги, в сегменте B2B или B2C. Здесь описаны самые важные вещи, которые помогут предпринимателю на старте: финансы, маркетинг, переговоры, клиентский сервис, отношения с партнерами и банками», — «Бизнес без МБА»

Так позиционируется «Бизнес без MBA» — книга, созданная экспертами Тинькофф Банка под редакцией Максима Ильяхова. Основную ценность вложили в конкретные кейсы: с чем может столкнуться предприниматель «в суровых российских условиях», как вести себя на конкурентном поле, какими инструментами находить партнеров и укреплять отношения с ними, и на какие законы стоит рассчитывать. 320 страниц советов и ситуаций о развитии бизнеса можно найти на полках с 6 декабря 2022.

Talk about work: что читать о бизнесе в феврале 2023 3

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Экспозиции, постановки, фильмы, книги и ивенты, которые стоят внимания — в специальном обзоре «Делового квартала».

 
Автор: Ирина Апуник
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