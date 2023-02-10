Исследуя ч/б и чувства: куда сходить в Красноярске 11-17 февраля 2023

Экспозиции, постановки, фильмы, книги и ивенты, которые стоят внимания — в специальном обзоре «Делового квартала».

11 февраля, суббота

Четыре стороны света, сотни оттенков «сердечной полумглы», бесчисленное множество тайн первичной общности мира — всё это вобрала экспозиция «В полумгле сердца». В выставке объединили около 300 рисунков, картин, объектов и фотографий из собранной за 35 лет самим музеем коллекции.

Сначала мы «спускаемся» в «Горизонтальную пещеру», «Штольню», «Проходку». Затем попадаем в «Сумеречную зону» с меланхолическим сиянием мрака. В самой глубине нас встречает «Домашний альбом» — «Все тут». А завершается круг «Пространством без вещей» — абстракцией «ночи нашей души», — так представляет экспозицию куратор Сергей Ковалевский.

Увидеть выставку можно в музейном центре «Площадь Мира» (пр. Мира, 1) каждую субботу в 12:00 до 26 февраля.

12 февраля, воскресенье

Продолжить исследование глубины сердца можно в кинозале «Дома кино» (пр. Мира, 88): 12 февраля в 15:05 там начнётся показ франко-германской киноленты «Небо над Берлином». На протяжении двух часов немецкий режиссер, президент Европейской киноакадемии Вин Вендерс рассказывает, по силам ли невесомым ангелам, каждый день заглядывающим в окна и души Берлина, выдержать человеческие чувства. Фильм 1987 демонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами.

13 февраля, понедельник

День может зазвучать совсем по-новому, если провести его в Красноярской краевой филармонии (пр. Мира, 2Б): 13 февраля в 19:00 музыканты Simple Music Ensemble сыграют произведения культовых современных композиторов, которых с легкостью узнают не только аудиофилы, но и киноманы. Сочинения Ханса Циммера («Пираты Карибского моря»), Макса Рихтера («Остров проклятых»), Людовико Эйнауди («Чёрный лебедь»), Олафура Арнальдса («Убийство на пляже») — в понедельник есть одна из редких возможностей услышать такие знакомые композиции в живом исполнении камерного оркестра.

14 февраля, вторник

В День влюбленных предлагаем понять, почему же мы вообще любим: это сделали предметом исследований не только философы и ученые, но и, например, шведская художница Лив Стремквист. Она разложила любовный опыт Леонардо Ди Каприо и Серена Кьеркегора, социологические тексты Евы Иллуз и поэзию Хильды Дулитл, историю Греции и теорию капитализма по страницам своего комикса «Расцветает самая красная из роз». Через сотни иллюстраций художница разбирается, почему нам так трудно влюбиться, можно ли контролировать чувства, почему любовь приносит боль и почему она заканчивается.

15 февраля, среда

«То, что вы поймали на пленку, запечатлено навсегда», — говорил американский фотограф Аарон Сискинд. Увидеть, какими запомнились российские города красноярскому фотографу Даниилу Шкарубе, можно на его выставке пленочной фотографии «Вслед».

Смотреть на „следы“, оставленные кем-то или чем-то, как по мне, отличный способ изучать мир. Фотография становится проводником в те его состояния, которых уже фактически нет и быть не может, но след которых продолжает существовать», — объясняет фотограф.

42 черно-белые работы, исследующие городские легенды и жизнь Красноярска, Москвы, Архангельска, Новосибирска, Адлера, можно увидеть в креативном пространстве «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93в) до 24 февраля.

16 февраля, четверг

Этот четверг станет отдельным подарком для любителей жанра неоклассики: они смогут еще раз услышать живое исполнение композиций Людовико Эйнауди («1+1», «Земля кочевников», «Мамочка»), которое теперь прозвучит в СГИИ им. Д. Хворостовского (ул. Ленина, 22). Проводниками уникального творчества станут музыканты «Солисты Неоклассика» и струнный оркестр.

17 февраля, пятница

Можно ли осмыслить самую первобытную из наших основ? Один из вариантов — подумать об этом на премьере обновленного спектакля «Философия инстинкта». «Свободный балет» Валерия Терешкина сплел живой джаз и животную пластику в историю «одного счастливого племени доколониальных времен», которая начнется в Большом концертном зале филармонии в 19:00.

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