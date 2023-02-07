Две постановки театров Красноярска вошли в программу «Золотой маски»

Исторический балет «Катарина, или Дочь разбойника» Красноярского оперного и детский спектакль «Поход в Угри-Ла-Брек» КТЮЗа покажут в театрах Москвы в марте.

Спектакли театров Красноярска снова стали участниками фестиваля «Золотая маска» — в марте 2023 их можно будет увидеть и на московских сценах.

В список «Золотой маски» вошли две постановки: исторический балет «Катарина, или Дочь разбойника» Театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, и детский спектакль «Поход в Угри-Ла-Брек» Театра юного зрителя. Теперь труппам обоих театров предстоят поездки в Москву, где пройдут показы участников фестиваля.

17 марта на сцене Московского театра юного зрителя жюри и гости увидят «Поход в Угри-Ла-Брек», поставленный в ТЮЗе Красноярска по пьесе шведского драматурга Томаса Тидхольма. Спектакль, премьера которого прошла 28 мая 2022, стал участником программы «Детский Weekend»-2023.

Главный вопрос, который мы решали в процессе работы, не столько про смерть. Для нас важно было понять, можно ли стать дедушкой в одночасье, чтобы внуки действительно стали внуками. Мне показалось, что в этом есть неправда. Мы начали выстраивать эти взаимоотношения. И тогда поход детей, их поиски дедушки превратились в историю воссоздания семьи», — объясняет режиссёр Мурат Абулкатинов.

21 марта в Большом театре пройдёт показ романтического балета «Катарина, или Дочь разбойника», который участвует сразу в десяти номинациях: работа дирижера, балетмейстера-хореографа, композитора, художника, художника по костюмам, художника по свету, а также на лучшую женскую и мужскую роль.

Ну а чем еще сейчас, когда создается огромное количество всевозможных дорожных карт в балете, можно удивить публику? Во-первых, качественным академизмом, во-вторых — уровнем актерской работы. Мне кажется, наша труппа этими задачами прониклась вполне», — говорит балетмейстер-хореограф Сергей Бобров.

В 2023 программа театральной премии «Золотая маска» продлится до 22 апреля.

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