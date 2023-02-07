Две постановки театров Красноярска вошли в программу «Золотой маски»
Исторический балет «Катарина, или Дочь разбойника» Красноярского оперного и детский спектакль «Поход в Угри-Ла-Брек» КТЮЗа покажут в театрах Москвы в марте.
Главный вопрос, который мы решали в процессе работы, не столько про смерть. Для нас важно было понять, можно ли стать дедушкой в одночасье, чтобы внуки действительно стали внуками. Мне показалось, что в этом есть неправда. Мы начали выстраивать эти взаимоотношения. И тогда поход детей, их поиски дедушки превратились в историю воссоздания семьи», — объясняет режиссёр Мурат Абулкатинов.
Ну а чем еще сейчас, когда создается огромное количество всевозможных дорожных карт в балете, можно удивить публику? Во-первых, качественным академизмом, во-вторых — уровнем актерской работы. Мне кажется, наша труппа этими задачами прониклась вполне», — говорит балетмейстер-хореограф Сергей Бобров.
В Красноярском музыкальном театре новый руководитель — Ольга Романова. Накануне театрального сезона мы попросили поделиться первыми впечатлениями в новой должности.
Мотыгинский театр подключат к «Пушкинской карте»
«Пушкинская карта» — это специальный банковский продукт для молодых людей-14-22 лет, по которой можно купить билеты на культурные мероприятия. Средства выделяются из бюджета страны.
Красноярский музыкальный театр выступит на сцене «Геликон-оперы»
Артисты, костюмеры, постижёры и работники сцены Красноярского музыкального театра готовятся вылететь в Москву, чтобы представить лайт-оперу «Мёртвые души».