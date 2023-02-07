Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.02
70,38
76,73
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Две постановки театров Красноярска вошли в программу «Золотой маски»

Две постановки театров Красноярска вошли в программу «Золотой маски»
Автор фото: Красноярский театр юного зрителя. Иллюстрация: ktyz.ru

Исторический балет «Катарина, или Дочь разбойника» Красноярского оперного и детский спектакль «Поход в Угри-Ла-Брек» КТЮЗа покажут в театрах Москвы в марте.

#НОВОСТИ
Спектакли театров Красноярска снова стали участниками фестиваля «Золотая маска» — в марте 2023 их можно будет увидеть и на московских сценах.
 
В список «Золотой маски» вошли две постановки: исторический балет «Катарина, или Дочь разбойника» Театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, и детский спектакль «Поход в Угри-Ла-Брек» Театра юного зрителя. Теперь труппам обоих театров предстоят поездки в Москву, где пройдут показы участников фестиваля.
 
17 марта на сцене Московского театра юного зрителя жюри и гости увидят «Поход в Угри-Ла-Брек», поставленный в ТЮЗе Красноярска по пьесе шведского драматурга Томаса Тидхольма. Спектакль, премьера которого прошла 28 мая 2022, стал участником программы «Детский Weekend»-2023.
 
Главный вопрос, который мы решали в процессе работы, не столько про смерть. Для нас важно было понять, можно ли стать дедушкой в одночасье, чтобы внуки действительно стали внуками. Мне показалось, что в этом есть неправда. Мы начали выстраивать эти взаимоотношения. И тогда поход детей, их поиски дедушки превратились в историю воссоздания семьи», — объясняет режиссёр Мурат Абулкатинов.
 
21 марта в Большом театре пройдёт показ романтического балета «Катарина, или Дочь разбойника», который участвует сразу в десяти номинациях: работа дирижера, балетмейстера-хореографа, композитора, художника, художника по костюмам, художника по свету, а также на лучшую женскую и мужскую роль.
 
Ну а чем еще сейчас, когда создается огромное количество всевозможных дорожных карт в балете, можно удивить публику? Во-первых, качественным академизмом, во-вторых — уровнем актерской работы. Мне кажется, наша труппа этими задачами прониклась вполне», — говорит балетмейстер-хореограф Сергей Бобров.
 
В 2023 программа театральной премии «Золотая маска» продлится до 22 апреля.
 
Отметим, реконструкция старинного балета «Катарина, или Дочь разбойника» была в центре внимания еще в 2021: тогда в премьерном показе партию Сальватора Розы исполнил ведущий солист балетной труппы Большого театра — итальянец Якопо Тисси.
 
Напомним, в августе 2022 на базе красноярского ТЮЗа прошёл фестиваль «Язык мира»: там продемонстрировали лучшие постановки российских театров для семейной и молодежной аудитории.
 
Читайте также:
 
Ольга Романова: Театр — это территория любви и просвещения

В Красноярском музыкальном театре новый руководитель — Ольга Романова. Накануне театрального сезона мы попросили поделиться первыми впечатлениями в новой должности.

 

Мотыгинский театр подключат к «Пушкинской карте»

«Пушкинская карта» — это специальный банковский продукт для молодых людей-14-22 лет, по которой можно купить билеты на культурные мероприятия. Средства выделяются из бюджета страны.

 

Красноярский музыкальный театр выступит на сцене «Геликон-оперы»

Артисты, костюмеры, постижёры и работники сцены Красноярского музыкального театра готовятся вылететь в Москву, чтобы представить лайт-оперу «Мёртвые души».

 

Автор: Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Арестован вице-руководитель отдела собственной безопасности МВД по краюАрестован вице-руководитель отдела собственной безопасности МВД по краю
  • Красноярск возглавил рейтинг самых загрязненных городов мираКрасноярск возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира
  • Премьер Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метроПремьер Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро
  • «Достать чернил»: Красноярск ожидает штиль и потепление на новой неделе«Достать чернил»: Красноярск ожидает штиль и потепление на новой неделе
  • Арестованы руководители «Крудор» и «Мостовик» по обвинению в …Арестованы руководители «Крудор» и «Мостовик» по обвинению в …
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.