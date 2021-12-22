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Мотыгинский театр подключат к «Пушкинской карте»

Мотыгинский театр подключат к «Пушкинской карте»
Иллюстрация: www.culture.ru

«Пушкинская карта» - это специальный банковский продукт для молодых людей-14-22 лет, по которой можно купить билеты на культурные мероприятия. Средства выделяются из бюджета страны.

#НОВОСТИ

Карта была введена в оборот в сентябре 2021 года, каждому держателю зачислялись 3000 рублей, в 2022 году эта сумма будет увеличена. Получить карту можно, написав заявление на Госуслугах, действует она по всей России. Банковский продукт рассматривается и как мера поддержки региональных учреждений культуры, и как стимул для молодежи чаще посещать спектакли, концерты и выставки.

В Красноярском крае к системе «Пушкинская карта» подключены 13 театров, до конца года в систему войдет и единственный в России профессиональный сельский театр – Мотыгинский. Не так давно он был передан в собственность края.

На сегодняшний день «Пушкинская карта» в регионах Сибирского федерального округа представлена слабо, сообщает ТАСС по следам пресс-конференции министров культуры нескольких субъектов Федерации. К программе не подключены многие учреждения культуры, которые находятся в сельской местности и не предоставляют платные услуги, например, библиотеки и клубы. В этих учреждениях очень небольшие коллективы, буквально несколько человек, и они не могут организовывать мероприятия, соответствующие требованиям «Пушкинской карты». Получается, что услуги по карте доступны преимущественно жителям больших городов и крупных районных центров.

Мы должны продумывать гастроли тех учреждений, которые подключены к программе, в те территории, где нет организаций, оказывающих платные услуги. Эту деятельность мы собираемся активно расширять», - сообщил ТАСС министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

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Автор: Петр Савельев
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