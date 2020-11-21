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Серебренников поддержал мотыгинский театр, попросивший денег на ремонт туалета

Серебренников поддержал мотыгинский театр, попросивший денег на ремонт туалета
Иллюстрация: Яндекс.Дзен

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» поддержал драматический театр в поселке Мотыгино Красноярского края, сотрудники которого попросили у россиян на ремонт туалета 300 тыс. рублей.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Серебренников опубликовал пост в своем Instagram и призвал коллег обратить внимание на проблему, — сообщает Лента.ру.

Серебренников похвалил сотрудников театра и назвал их деятельность «чудом и подвигом». Режиссер отметил, насколько важно для культуры страны помочь не только одному театру, но и всей сфере искусства, а также подчеркнул, что театр в Мотыгино был основан в 1993 году.

Призываю хороших, известных, «модных»(!!!!!) режиссеров и актеров сделать в этом театре какую-нибудь работу, чтобы поддержать прекрасных людей, которые занимаются театром в непростых обстоятельствах, и этим привлечь внимание к самой идее Театра — как российского культурного феномена», — написал режиссер.

После общественного резонанса художественный руководитель театра Дмитрий Турков прокомментировал ситуацию изданию «Подъем». Он отметил, что из-за промерзшей почвы к ремонту в театре можно будет приступить только в теплое время года, а также рассказал о реакции чиновников.

Там нам сделали коммерческое предложение: предлагают все под ключ со скидками. Я руководству передал эту информацию, но, думаю, они это будут игнорировать — начальник отдела культуры, директор и так далее. Так как пошел некий резонанс, они, вроде, зашевелились, но и то… Они очень пытаются, видать, свои косяки быстро замять», — заявил Турков.

Сотрудники театра начали сбор на ремонт в ноябре 2020 года. В объявлении они рассказали, что в учреждении нет теплой уборной, и они вынуждены пользоваться туалетом на улице. В театре отметили, что проблему усугубляет отсутствие канализации в поселке, а объема очистной емкости не хватает. Активисты также заявили, что планируют провести масштабную реставрацию здания и сделать там местный культурный центр.

 

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