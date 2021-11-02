Мотыгинский театр возглавил известный режиссер из Иркутска

Новым худруком Мотыгинского театра стал актер и преподаватель из Иркутска Дмитрий Акимов. До этого он работал главным режиссёром Черемховского драмтеатра имени Владимира Гуркина и Томского ТЮЗа.

Режиссер коммуникабелен, активно участвует в театральных лабораториях и фестивалях.

Часто работает с классикой, из современных авторов выделяет Ярославу Пулинович, Алексея Житковского и Анастасию Букрееву.

Дмитрий Акимов отметил, что у него появилась уникальная возможность поработать с интереснейшим театром России:

Для меня Мотыгинский драматический театр — это возможность формирования результативной репертуарной политики, которая позволит театру завоевывать нового зрителя, а также участвовать на ведущих театральных фестивалях».

Дмитрий Акимову 36 лет, он уроженец города Саянска Иркутской области, окончил ИРНИТУ, а также Иркутское театральное училище и факультет режиссуры Московского театрального института имени Бориса Щукина, курс Михаила Борисова (2012-2018).

Сыграл десятки ролей в Иркутском академическом драматическом театре, преподавал актерское мастерство в Иркутском театральном училище.

Ранее Министерство культуры Красноярского края приняло решение передать Мотыгинский театр на баланс краевой казны.

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