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38 тысяч тонн топлива завезли на зиму на север Красноярского края

38 тысяч тонн топлива завезли на зиму на север Красноярского края
Иллюстрация: пресс-служба ЕРП

Енисейское речное пароходство доставило грузы в Эвенкийский, Туруханский, Мотыгинский районы и на Таймыр. Северянам завезли уголь, нефть и нефтепродукты

#НОВОСТИ

6,5 тыс. тонн угля доставлено в Мотыгинский район, 110 тонн – в Туруханский; 27 тыс. тонн различного топлива получили населенные пункты, расположенные на территории Эвенкийского муниципального района. В Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Енисейское речное пароходство завезло 10,8 тыс. тонн каменного угля.

Часть маршрута «северного завода» выполняется по правилам морского судоходства, уточняют в пароходстве, на судах морского класса – с усиленными корпусами, соответствующим навигационным оборудованием и морскими экипажами.

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Автор: Петр Савельев
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