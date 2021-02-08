Енисейское речное пароходство отмечает 90-летний юбилей

«Енисейское речное пароходство» - крупнейшее в Красноярском крае транспортное предприятие, которое занимается перевозками пассажиров и грузов по Енисею, Ангаре и их притокам.

Это крупнейшая судоходная компания Сибири с самым мощным буксирным, сухогрузным и танкерным флотом. Сейчас в составе пароходства – 460 судов различного назначения, они переваливают по маршруту от Абакана до Дудинки более 4 млн тонн грузов в год.

Официальной датой создания пароходства считается 5 февраля 1931 года, когда оно было выделено из состава Западно-Сибирского пароходства как отдельное предприятие. Это был период индустриализации страны, активной разведки и освоения недр, в том числе и территорий Крайнего Севера. Красноярские речники обеспечивали доставку грузов и людей на строительство таких важных в масштабах государства объектов как Норильский горно-металлургический комбинат, Красноярская, Саяно-Шушенская, Усть-Илимская, Богучанская ГЭС, помогали осваивать золотоносные и нефтегазовые месторождения Арктики и Приангарья. В годы Великой Отечественной войны на предприятиях пароходства строили бронекатера для Амурской и Днепровской флотилий, тральщики для Черноморского флота. Ежегодно речники работают на самых сложных притоках Енисея, обеспечивая Северный завоз.

В навигацию прошлого года, несмотря на пандемию, речники успешно отработали на самых сложных притоках Енисея, обеспечив важнейший Северный завоз. Именно вы доставляете жизненно важные грузы в самые отдалённые населённые пункты нашего края, туда, где водный транспорт часто является единственным средством связи с внешним миром, - отметил в поздравлении коллективу пароходства министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. - Желаю коллективу Енисейского пароходства участвовать в новых амбициозных и прибыльных инвест-проектах, перевозить ещё больше грузов, запустить, как и планировали, проект судостроения на базе Красноярского судоремонтного центра – пусть все намеченные задачи воплощаются в жизнь».

АО «Енисейское речное пароходство» сегодня является основным перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей на всей территории и осуществляет деятельность на всей территории Красноярского края и Хакасии. Держатель контрольного пакета акций - ПАО «ГМК «Норильский никель». Совместно с филиалами и дочерними обществами АО «Красноярский речной порт» и АО «Лесосибирский порт» Енисейское пароходство оказывает полный комплекс транспортных услуг: от перевозок до текущего обслуживания и глубокого ремонта судов. Сейчас Енисейское пароходство располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения транспортной составляющей инвестиционных проектов по освоению северных месторождений края и строительству крупных промышленных объектов. Универсальный флот, собственное портовое хозяйство, штат опытных капитанов и штурманов позволяют компании гарантировать: в судоходный период ни один населенный пункт, ни одно предприятие не окажутся в изоляции.

Вот уже 90 лет Енисейское речное пароходство остается важнейшей частью транспортной системы Сибири, без которой сложно представить освоение природных богатств этого региона, развитие промышленности, решение многих социальных задач, - отметил глава «Норникеля» Владимир Потанин. - В июле 1935 года именно пароход ЕРП «Спартак» доставил в Дудинку первых строителей Норильского комбината и города Норильска. С тех пор жизнь енисейской флотилии крепко связана с «Норильским никелем».

«Норникель» остается первым и главным потребителем услуг Енисейского речного пароходства: больше половины перевозимых грузов промышленного и социального назначения отправляются в Норильский промышленный район.