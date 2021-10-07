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Енисейское речное пароходство закрыло навигацию на Ангаре

Енисейское речное пароходство закрыло навигацию на Ангаре
Иллюстрация: пресс-служба ЕРП

Суда пароходства завезли в Мотыгино и Новоангарск запас угля, а в Рыбное – нефтепродукты на зиму. Как отмечают в ЕРП, объем завоза вырос на 23% по сравнению с прошлым годом.

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В обратном направлении, в Лесосибирск, речники перевозили круглый лес и рудный концентрат.

Завоз обеспечивали пять буксиров-толкачей проекта «Р-14», три теплохода серии «Ангара», двенадцать несамоходных барж типа «РВ» и «БРОП» грузоподъемностью 1000-1800 тонн, а также четыре нефтеналивные баржи вместимостью 200 тонн каждая. Преодолевать Стрелковский порог, шиверы Татарскую и Мурожную судам помогали теплоходы-проводники: Р-14 «Балахта», «Ангара-91» и «Ангара-63».

Как пояснил исполнительный директор АО «Енисейское речное пароходство» Евгений Грудинов, сложности судоходства на Ангаре связаны с тем, что это неглубокая река, на которой много порогов и шивер. В нынешнем навигационном периоде из-за высокой водности Богучанская ГЭС увеличила сбросы воды из водохранилища в два раза, однако это стало дополнительным фактором, повышающим сложность судовождения.

Поднятие уровня воды привело к возникновению сильного течения, из-за чего скорость продвижения судов значительно снизилась, а нагрузка на теплоходы-проводники кратно возросла», - рассказал Евгений Грудинов.

 

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Автор: Петр Савельев
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