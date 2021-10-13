Последняя в этом сезоне партия грузов ушла по Енисею в Дудинку
Из Красноярского речного порта 9 октября отправлена последняя в этом году партия грузов. Ее доставит теплоход «Федор Наянов», принадлежащий Енисейскому речному пароходству.
Всего за навигацию в Красноярском речном порту обработано более 600 судов, объем перевалки грузов вырос на 25%. Это сыпучие и генеральные грузы, оборудование, стройматериалы, техника, запчасти и многое другое для Норильского промышленного района и районов крайнего Севера.
Как отметил исполнительный директор Красноярского речного порта Анатолий Немчин, порт эффективно перераспределил производственные ресурсы, чтобы справиться с выросшим оборотом грузов и судов, и исключил лишние этапы в каждом технологическом процессе.
По окончании навигационного периода в порту начинается накопление грузов на следующую навигацию.
Красноярский речной порт – одно из крупнейших в Восточной Сибири и самое крупное грузоперерабатывающее предприятие Енисейского бассейна. Порт перерабатывает грузы смешанного сообщения (автомобильного, водного, железнодорожного) в любом направлении, в том числе и за границу.
Читайте также:
-
Енисейское речное пароходство закрыло навигацию на Ангаре
Суда пароходства завезли в Мотыгино и Новоангарск запас угля, а в Рыбное – нефтепродукты на зиму. Как отмечают в ЕРП, объем завоза вырос на 23% по сравнению с прошлым годом.07.10.2021Новости ДККрасноярск
-
Енисейское речное пароходство отмечает 90-летний юбилей
«Енисейское речное пароходство» - крупнейшее в Красноярском крае транспортное предприятие, которое занимается перевозками пассажиров и грузов по Енисею, Ангаре и их притокам.08.02.2021Новости ДККрасноярск
-
Озвучены планы по преобразованию флота Красноярска: новые корабли и круизы для иностранцев
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края подвели итоги деятельности в этом парламентском году. Один из пунктов отчета касался развития водного транспорта.18.07.2019Новости ДККрасноярск
-
«Норникель» объединил управление речными активами
Руководить компанией будет Олег Шпагин, управленец с большим опытом работы в сфере транспорта. Цель изменений - создание единой платформы для удобства клиентов.04.07.2019Новости ДККрасноярск