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Последняя в этом сезоне партия грузов ушла по Енисею в Дудинку

Последняя в этом сезоне партия грузов ушла по Енисею в Дудинку
Иллюстрация: пресс-служба ЕРП

Из Красноярского речного порта 9 октября отправлена последняя в этом году партия грузов. Ее доставит теплоход «Федор Наянов», принадлежащий Енисейскому речному пароходству.

#НОВОСТИ

Всего за навигацию в Красноярском речном порту обработано более 600 судов, объем перевалки грузов вырос на 25%. Это сыпучие и генеральные грузы, оборудование, стройматериалы, техника, запчасти и многое другое для Норильского промышленного района и районов крайнего Севера.

Как отметил исполнительный директор Красноярского речного порта Анатолий Немчин, порт эффективно перераспределил производственные ресурсы, чтобы справиться с выросшим оборотом грузов и судов, и исключил лишние этапы в каждом технологическом процессе.

По окончании навигационного периода в порту начинается накопление грузов на следующую навигацию.

Красноярский речной порт – одно из крупнейших в Восточной Сибири и самое крупное грузоперерабатывающее предприятие Енисейского бассейна. Порт перерабатывает грузы смешанного сообщения (автомобильного, водного, железнодорожного) в любом направлении, в том числе и за границу.

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Автор: Петр Савельев
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