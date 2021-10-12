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Партию художника в премьере Красноярского оперного станцует солист Большого театра

Партию художника в премьере Красноярского оперного станцует солист Большого театра
Автор фото: Den Gladkov. Иллюстрация: из личного архива артиста

Ведущий солист балетной труппы Большого театра итальянец Якопо Тисси исполнит партию Сальватора Розы в премьере спектакля «Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни.

#НОВОСТИ

Увидеть на красноярской сцене Якопо Тисси можно будет лишь один раз – 12 ноября. Он воплотит на сцене образ главного героя: художника, влюбленного в разбойницу Катарину.

Напомним, что «Катарина» – это реконструкция старинного балета, незаслуженно забытого более чем на 100 лет. Изначальная хореография, которую создавал легендарный хореограф Жюль Перро, утрачена, ее сочиняли заново заслуженные артисты России Сергей Бобров и Юлиана Малхасянц, так что партия Сальватора Розы для Якопо – новый интересный опыт. Сейчас известный артист готовится к выступлению дистанционно, но уже в конце октября начнет репетировать непосредственно в Красноярске.

Итальянец с внешностью молодого бога», «самый красивый и самый пластически одаренный танцовщик Большого театра», «аристократическая внешность и такие же манеры» - так говорит о Тисси пресса.

Теперь и у красноярцев есть возможность познакомиться с творчеством яркого артиста.

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Автор: Петр Савельев
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