«Князь Игорь» откроет новый сезон в Оперном
Зрелищные костюмы, узнаваемые арии и огромное количество артистов — красноярский Оперный вновь открывает свои двери. Новый творческий сезон стартует с оперы «Князь Игорь» Александра Бородина.
Именно этой оперой театр открылся в 1978 году, поэтому она по праву считается визитной карточкой учреждения.
Кроме того, это одна из самых масштабных и зрелищных постановок, рассказывают в театре.
Для спектакля было отшито около 400 костюмов — все они отражают эпоху. Кроме того, в постановке задействовано большое количество артистов
Опера изобилует узнаваемыми ариями — например хор невольниц „Улетай на крыльях ветра“, плач Ярославны „Ах, плачу я“, ария Игоря „Ни сна, ни отдыха измученной душе“. Одним из самых ярких моментов произведения являются знаменитые „Половецкие пляски“ — зрелищная танцевальная композиция, энергичная и красочная, бесконечно любимая поклонниками балета во всем мире», — отметили в театре.
Однако количество мест ограничено — в связи с коронавирусной инфекций зал будет заполнен лишь на 50%.
Билеты можно приобрести в кассе или на сайте театра, стоимость от 300 рублей.
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