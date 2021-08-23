Самый Музыкальный собирает зрителей на «Разговор без кулис»

Красноярский музыкальный театр приглашает всех желающих на новую встречу литературно-музыкального клуба «СТИХиЯ» — «Разговор без кулис». Она пройдет 9 сентября в 19.00.

Представители театра расскажут о том, что ждет «СТИХию», и поделятся планами Самого Музыкального на предстоящий творческий сезон.

Кроме того, всем, кто увлечён развитием социальных сетей и часто посещает спектакли, расскажут, как правильно позиционировать себя в интернет-пространстве.

Беседовать с участнками встречи будут исполняющий обязанности главного режиссёра театра Валерий Бурдик, руководитель литературно-драматургической части Анастасия Марусина и руководитель клуба Ирина Нагибина.

Чтобы попасть на встречу литературно-музыкального клуба, нужно зарегистрироваться .

Количество мест ограничено, участи в мероприятии бесплатное.

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