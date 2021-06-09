Музыкальный театр объявляет онлайн-конкурс для вокалистов

Конкурс приурочен ко Дню России, участвовать в нем могут все желающие. Достаточно до 10 июня включительно отправить заявку на участие на адрес электронной почты muzteatr24@muztk.ru.

В заявке должна быть видеозапись с исполнением патриотической песни о России.

Жюри начнет оценивать конкурсные работы с 11 июня.

При рассмотрении заявок будут учитываться чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса, артистизм и трактовка музыкального произведения. В этот же день на интернет-площадках театра опубликуют имя абсолютного победителя. Его ждёт электронный диплом лауреата и сертификат на участие в мастер-классе солистки Надежды Кармаевой. Остальные конкурсанты будут отмечены электронными дипломами участника.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте театра или по телефонам 218-16-97 и 218-09-79.