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Музыкальный театр объявляет онлайн-конкурс для вокалистов

Музыкальный театр объявляет онлайн-конкурс для вокалистов
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

Конкурс приурочен ко Дню России, участвовать в нем могут все желающие. Достаточно до 10 июня включительно отправить заявку на участие на адрес электронной почты muzteatr24@muztk.ru.

#НОВОСТИ

В заявке должна быть видеозапись с исполнением патриотической песни о России.

Жюри начнет оценивать конкурсные работы с 11 июня.

При рассмотрении заявок будут учитываться чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса, артистизм и трактовка музыкального произведения. В этот же день на интернет-площадках театра опубликуют имя абсолютного победителя. Его ждёт электронный диплом лауреата и сертификат на участие в мастер-классе солистки Надежды Кармаевой. Остальные конкурсанты будут отмечены электронными дипломами участника.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте театра или по телефонам  218-16-97 и 218-09-79.

 

Автор: Петр Савельев
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