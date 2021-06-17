Детский спектакль Канского драматического театра признан лучшим в России

Спектакль «Ежик и Медвежонок. Лирические истории», поставленный режиссером Артемом Галушиным, стал победителем Российской национальной театральной премии «Арлекин».

Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» завершился на днях в Санкт-Петербурге.

Спектакль поставлен по сказкам Сергея Козлова (по одной из них снят знаменитый мультфильм «Ежик в тумане»).

Ёжик, Медвежонок, Заяц, Филин и Ворон живут в своей Вселенной, ходят друг к другу в гости, вместе протирают звезды и пьют чай в компании с Луной. Ёжик – мечтательный и ранимый, он любит слушать звуки и голоса и учится играть на скрипке. Медвежонок – позитивный и обаятельный, водит знакомство с Солнечным Зайцем и Филином. Несмотря на то, что они совсем разные, они не могут жить друг без друга. Ведь только с другом можно сидеть на крыльце и протирать каждый вечер звезды, не говоря ни слова, и это будет лучшая в жизни беседа.

Кроме диплома и серебряной статуэтки Арлекина театр получил денежную премию – миллион рублей на постановку нового спектакля для детей и подростков.