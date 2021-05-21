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Музыкальный театр приглашает красноярских фотографов зажечь «Огни ночного города»

Музыкальный театр приглашает красноярских фотографов зажечь «Огни ночного города»
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

Неугомонная жизнь ночного города, многолюдные улицы и ослепляющий свет фар – Красноярский музыкальный театр запускает фотопроект, окрашенный тонкой ностальгией по завораживающей «золотой эпохе джаза».

#НОВОСТИ

Проект приурочен к долгожданной премьере мюзикла «Великий Гэтсби» композитора Владимира Баскина, автор либретто Наталья Индейкина, автор текстов музыкальных номеров Константин Рубинский.

К участию приглашаются фотографы и фотолюбители старше 18 лет, у которых в архивах есть снимки Красноярска в вечернее или ночное время суток, а также все, кто готов оперативно сделать свежие фото. До 26 мая необходимо отправить в свободной форме заявку на почту pr@muztk.ru с пометкой «Фотовыставка», указав Ф.И.О., ники в социальных сетях или творческий псевдоним и прикрепив не более трех своих фоторабот. 

После 26 мая организаторы проекта отберут снимки, которые составят экспозицию «Огни ночного города» в малом зале театра, и свяжутся с их авторами. Работы будут распечатаны в разных форматах исключительно в чёрно-белых тонах, чтобы придать запечатлённому месту манящую загадочность.

Под звуки джаза, в лёгких сумерках театрального Нью-Йорка выставку увидят первые зрители новой постановки, которые посетят спектакль с 3 по 5 июня. Участие в проекте для авторов – бесплатное. Дополнительные вопросы можно направлять на адрес электронной почты pr@muztk.ru или задавать по телефону: 218-16-97.

 

Автор: Петр Савельев
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